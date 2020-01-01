Дипломатический скандал
Журналисты связались с посольством России в Германии
Дипломаты делают унизительные предложения за закрытыми дверями
Москва хотела наладить отношения с Вашингтоном
Такое решение было вызвано новым законом об образовании
Дипломаты ответили на нелепые оправдания Госдепа
Москва резко осудила обыски, проведенные на территории ее дипсобственности
Между тем на этот рейс уже началась регистрация
Иностранные СМИ оценили юмор российского посольства в Великобритании
"Дембельский аккорд" Обамы: с кого он брал пример
Подобную позицию высказали в российском посольстве в Великобритании