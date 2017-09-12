США опустились до откровенных издевательств над Россией

Посольство России ответило на заявления официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт о скандале с обысками. Дипломаты сочли нелепые оправдания ведомства откровенным издевательством.

Официальный комментарий российской дипмиссии был опубликован в социальной сети Facebook. То, что в Госдепе называют прогулками, сотрудники МИДа сочли нарушением закона.

"Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя Государственного департамента США комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы прогулками, как откровенно издевательские", – приводит текст заявления Russia Today.

Дипломаты добавили, что эти действия противоречат нормам международного права. "Где гарантия, что в целях таких "прогулок" представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности?" – задались вопросом сотрудники посольства России. Госдеп пока не отреагировал на это заявление.

Напомним, что официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт назвала обыск в посольстве России осмотром. По ее словам, на противоправные действия работников спецслужб США никто не жаловался.

Сотрудники Госдепа при поддержке силовых структур вторглись на территорию российской дипмиссии в Вашингтоне и Сан-Франциско в начале сентября. Как писали Dni.Ru, для незаконного проникновения в одно из зданий был нанят профессиональный взломщик.