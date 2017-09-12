В ЕС пожаловались на беспредел Украины

Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ и Евросоюз. Причиной недовольства Будапешта стал новый закон об образовании.

Представители Венгрии направили жалобу генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару Европейского союза по вопросам расширения и европейской политики добрососедства. Такое решение было вызвано новым законом об образовании на Украине. Теперь национальные меньшинства не могут учиться на родном языке.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новая образовательная политика Украины идет вразрез с ценностями Евросоюза. "Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей", – сказал он.

А 10 сентября стало известно, что Будапешт отказывается поддерживать инициативы Киева в международных организациях. Глава МИД Венгрии пригласил на беседу украинского посла Любовь Непоп. Чиновник сообщил ей, что считает украинизацию школ стыдным и позорным актом. Однако министр готов и дальше поддерживать антироссийские санкции ради "территориальной целостности" Украины.

Напомним, что в начале сентября Верховная рада приняла новый закон об образовании. Согласно документу, в стране теперь можно преподавать только на украинском. Уже в 2018 году уроки будут вестись на мове с пятого класса, а в 2020-м языки национальных меньшинств не будут использоваться и в младших классах.