Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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В ЕС объявили Украине бойкот

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Hauser
Будапешт больше не намерен поддерживать политические решения Киева на международной арене. Министр иностранных дел Венгрии назвал закон об украинизации образования стыдным и позорным.
прочитано 2736 раз

В Евросоюзе возмущены новым законом об образовании, принятым Верховной радой. Отныне преподавание в школах и университетах Незалежной разрешено только на украинском. Говорить на других языках могут лишь воспитатели детских садов и учителя начальных классов. 

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил посла Украины в его стране Любовь Непоп для разбирательства, передает Life.ru. Как отмечается на сайте венгерского МИДа, глава ведомства назвал этот закон стыдным и позорным.  

Более того, Сийярто решил прекратить поддерживать инициативы Киева. "Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей", – подчеркнул он. 

Новый закон об образовании осудили и власти Румынии. Бухарест обратился к Киеву с просьбой пересмотреть документ, который жестко ограничивает обучение национальных меньшинств на родном языке. "Украина должна соблюсти принятое обязательство и позволить этническим румынам учиться на родном языке", – заявила министр по делам соотечественников за рубежом Андрея Пэстырнак на встрече с украинским послом.

Автор: Рудольф Великолепный11 сентября 2017, 09:08

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