В ЕС объявили Украине бойкот
В Евросоюзе возмущены новым законом об образовании, принятым Верховной радой. Отныне преподавание в школах и университетах Незалежной разрешено только на украинском. Говорить на других языках могут лишь воспитатели детских садов и учителя начальных классов.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил посла Украины в его стране Любовь Непоп для разбирательства, передает Life.ru. Как отмечается на сайте венгерского МИДа, глава ведомства назвал этот закон стыдным и позорным.
Более того, Сийярто решил прекратить поддерживать инициативы Киева. "Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей", – подчеркнул он.
Новый закон об образовании осудили и власти Румынии. Бухарест обратился к Киеву с просьбой пересмотреть документ, который жестко ограничивает обучение национальных меньшинств на родном языке. "Украина должна соблюсти принятое обязательство и позволить этническим румынам учиться на родном языке", – заявила министр по делам соотечественников за рубежом Андрея Пэстырнак на встрече с украинским послом.
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