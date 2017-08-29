Евросоюз жестко осадил размечтавшегося Порошенко

Украинский президент выдает желаемое за действительное. Украина не входит в Евросоюз или в Североатлантический альянс, заметили в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии заставил Киев спуститься с небес на землю. Жан-Клод Юнкер напомнил, что Украина не имеет никакого отношения ни к ЕС, ни к НАТО – что бы там ни заявлял Петр Порошенко. И все должны это осознавать, настаивает глава ЕК.

"Я слышал, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина – это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то ни другое. Все должны это знать", – сказал Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

Президент Украины на днях заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО. Он признал, что некоторые политики "внутри Украины и за ее пределами" не верят в перспективу вступления страны в эти организации. Однако Порошенко уверен, что Киев выполнит критерии для подачи заявки на членство в ЕС и НАТО.

Комментируя речь украинского лидера, Жан-Клод Юнкер отметил: на данный момент в мире идут 60 войн – и ни одна из них не идет в Европе. "Если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза", – уточнил глава Еврокомиссии.

Жан-Клод Юнкер вообще настроен по отношению к Украине весьма скептически. Как напоминает РИА Новости, еще весной 2016 года он объявил, что эта страна не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет. То же касается и членства в НАТО.



Такого же мнения придерживается и посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. На днях он заявил: вопрос о статусе Украины как кандидата в члены Европейского союза сейчас не стоит. Максимум, что объединение может предложить Киеву — присоединиться к общему рынку стран ЕС. И только в том случае, если страна выполнит ряд условий.