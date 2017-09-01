Киев обнародовал ужасающий сценарий учений "Запад-2017"

Украинский Генштаб раскрыл истинную подоплеку российско-белорусских учений "Запад-2017". Оказывается, маневры – лишь прикрытие для очередной масштабной военной операции Москвы. Российская армия намерена проложить коридор в Калининградскую область, заявляют украинские генералы.

Генштаб ВСУ озабочен. Спикер командования украинских вооруженных сил уверен: российская армия готовится к захвату части территорий Польши и Литвы. Цель – прокладка "коридора" для связи Калининградского анклава с российскими землями.

Именно этим, убежден Владислав Волошин, закончатся российско-белорусские учения "Запад-2017". "Там есть Сувалкский коридор, который Белоруссию и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто – как показали события в Крыму и Донбассе", – сказал спикер Генштаба в эфире телеканала "Эспрессо".

Сувалкский коридор – сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. В настоящее время по этой территории проходит государственная граница Польши с Литвой.

Шум вокруг предстоящих совместных маневров армий России и Белоруссии все усиливается. Министр обороны Украины Степан Полторак уже заявил, что Киев "предусмотрел меры на случай вторжения российской армии". Известный своей проницательностью экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вообще поразил украинцев сенсационным откровением: оказывается, Россия намерена захватить во время учений всю Белоруссию. Более опытные "аналитики" уточняют: заодно Москва оккупирует и Украину, а также Польшу с Литвой.

В Москве неоднократно – и с расстановкой, для особо одаренных мировых лидеров – повторяли: таких планов не вынашиваем. Замминистра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин специально подчеркнул: ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью. Но буйную фантазию украинских сценаристов, видимо, уже не остановить.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Маневры развернутся на полигонах Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.