На Украине снова ждут вторжения России. Заявления о готовящейся агрессии звучат в Киеве регулярно, на этот раз озвучена новая версия – война начнется во время сентябрьских российско-белорусских учений "Запад-2017".

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о готовности реагировать на угрозу вторжения России во время учений в Белоруссии. Генерал считает, что намеченные на сентябрь российско-белорусские маневры "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии, сообщает УНИАН.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе российско-белорусских учений "Запад 2017", которые состоятся 14-20 сентября", – сказал Полторак.

По его словам, украинские военные отслеживают ситуацию и знают обо всех передвижениях российских войск у границы. "Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения", – добавил глава оборонного ведомства.

В сентябре 2017 года Россия и Белоруссия проведут учения "Запад-2017". Кроме сухопутных войск в маневрах будет задействована авиация. Общая численность привлекаемых на учения военнослужащих не будет превышать параметров, которые определены Венским документом 2011 года – не более 13 тысяч человек личного состава.

Предстоящие маневры напугали не только Украину. Например, Финляндия в спешном порядке оборудует подземные бункеры и тоннели для отражения российской агрессии. В Хельсинки уверены, что в случае войны с Россией подземный город станет решающей линией обороны.

А войска НАТО в июне отрепетировали столкновение с Россией. Военные провели на польско-литовской границе свои учения "Удар саблей" и защитили страны Балтии от вымышленного противника – войск "ботнийцев". Солдаты альянса пытались отразить удар военных, в которых легко угадывались российские солдаты.