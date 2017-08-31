На поляков упал "российский шпионский дрон"

Польские власти выясняют принадлежность беспилотного летательного аппарат, упавшего на днях неподалеку от границы с Калининградской областью. СМИ поспешили заявить, что это дрон "шпионского назначения", запущенный с российской стороны.

Польские военные утверждают, что за последнее время не теряли ни одного беспилотника. Эксперты продолжают изучать трофей, официальных заявлений пока не последовало. Тем не менее, СМИ в Польше уже выдвинули свою версию.

"Это российский беспилотный шпионский самолет – такова одна из основных версий разбирательства прокуратуры и спецслужб в отношении неизвестного беспилотника, который позавчера разбился менее чем в 30 километрах от российской границы", – сообщает радиостанция RMF FM.

Журналисты утверждают, что это не обычный дрон, который можно купить в обычном магазине, а "небольшой беспилотный самолет". Кроме того, по данным радиостанции, на обшивке беспилотника была "маркировка на русском языке".

В Варшаве не устают кричать о предполагаемой "русской угрозе" – несмотря на то, что в Москве подчеркивают: намерений нападать на какую-либо из стран НАТО у России нет. Как заявлял глава российского МИДа Сергей Лавров, в Североатлантическом альянсе об это прекрасно знают – однако пользуются любым поводом, чтобы разместить у границ как можно больше техники и войск.

По предположению польских властей, дрон мог залететь на польскую территорию в результате проходящих поблизости российско-белорусских учений "Запад-2017". А обнаружили беспилотник в нескольких десятках километров от базы, где расквартированы американские солдаты. Дрон рухнул на землю недалеко от польского населенного пункта Кентшин и его подобрали пограничники.

Рассматривают в силовых структурах и другую версию. Следствие предполагает, что беспилотник мог принадлежать контрабандистам. Возможно, его использовали для перевозки наркотиков – или даже людей.