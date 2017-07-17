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Политика

Страх перед Россией загнал финнов под землю

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber
Финляндия в спешном порядке оборудует подземные бункеры и тоннели для "отражения российской агрессии". В Хельсинки уверены, что в случае "войны с Россией" подземный город станет решающей линией обороны.
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Системы подземных коммуникаций под финской границей тянутся на 200 километров. Значительная их часть сейчас в гражданском пользовании, однако в случае "российской агрессии" тоннели могут быть переоборудованы в убежища и командные центры всего за несколько дней.

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По данным The Wall Street Journal, власти Финляндии уже активно занялись совершенствованием системы бункеров под Хельсинки. Толчком к этому, как утверждает издание, стало обострение отношений между Россией и Западом. Особенно финнов беспокоят намечающиеся российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017". Военные эксперты отмечают, что сами по себе они неинтересны – важно то, что будет после них, в связи с чем властям хочется уверенности "в том, что войска уйдут с занятых позиций".

Как сообщается, подземный город вместит всё население Хельсинки – а это более 600 тысяч человек. Эвакуированные будут обеспечены бесперебойной связью, у правительства останется возможность управлять страной из безопасного расположения. Основные элементы оборонной инфраструктуры уже были испытаны этой весной.

"Мы извлекли уроки из Второй мировой и именно поэтому создали систему туннелей. Надо прилагать все усилия, чтобы продолжать жить даже под сильными бомбардировками", – заявили журналистам в минобороны Финляндии.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут в середине сентября. В Москве неоднократно подчеркивали, что маневры носят плановый характер, более того – на них приглашены международные наблюдатели. Тем не менее, президент Литвы Даля Грибаускайте уже успела назвать учения "подготовкой к войне с Западом", примерно в таком же духе высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

Автор: Андрей Евлампиев17 июля 2017, 12:01

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