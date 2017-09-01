Путин предупредил об угрозе масштабного конфликта
При этом Путин подчеркнул, что проблемы Корейского полуострова стоит решать с помощью диалога, без провокаций, оскорблений и воинственной риторики передает РИА Новости. "По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен", – написал российский лидер в своей статье, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита в Китае.
Президент также напомнил, что Россия и Китай разработали "дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности".
Ранее в Южной Корее предупредили о новом ядерном испытании КНДР. 29 августа страна осуществила очередной пуск ракеты, которая, пролетев над Японией и преодолев 2,7 тысячи километров, спустя 14 минут упала в 1 180 километрах от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Приблизительно в это же время, в 02:00 мск, остров Сахалин перестал отображаться на портале "Яндекс.Карты".
Новость о ракетных испытаниях в Северной Корее взбудоражила весь мир. В тот же день было назначено экстренное заседание Совета безопасности ООН, где обсуждали произошедший пуск. Не исключено, что некоторые страны подготовят односторонние ответные шаги в отношении КНДР. В частности, о готовности ответить на "северокорейские провокации" военными мерами уже заявили США и Южная Корея.
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