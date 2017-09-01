Путин предупредил об угрозе масштабного конфликта

Президент России Владимир Путин предупредил об обострении ситуации на Корейском полуострове. По мнению главы государства, регион балансирует на грани масштабного конфликта.

При этом Путин подчеркнул, что проблемы Корейского полуострова стоит решать с помощью диалога, без провокаций, оскорблений и воинственной риторики передает РИА Новости. "По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен", – написал российский лидер в своей статье, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита в Китае.

Президент также напомнил, что Россия и Китай разработали "дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности".

Ранее в Южной Корее предупредили о новом ядерном испытании КНДР. 29 августа страна осуществила очередной пуск ракеты, которая, пролетев над Японией и преодолев 2,7 тысячи километров, спустя 14 минут упала в 1 180 километрах от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Приблизительно в это же время, в 02:00 мск, остров Сахалин перестал отображаться на портале "Яндекс.Карты".

Новость о ракетных испытаниях в Северной Корее взбудоражила весь мир. В тот же день было назначено экстренное заседание Совета безопасности ООН, где обсуждали произошедший пуск. Не исключено, что некоторые страны подготовят односторонние ответные шаги в отношении КНДР. В частности, о готовности ответить на "северокорейские провокации" военными мерами уже заявили США и Южная Корея.

