Запуск ракеты КДНР стер с карт Сахалин
Утром 29 августа КНДР осуществила пуск ракеты, которая, пролетев над Японией, спустя 14 минут после запуска и 2,7 тысячи километров пути, упала в 1180 километрах от мысаЭримо на острове Хоккайдо. Приблизительно в этот момент, в 02:00 по московскому времени, остров Сахалин перестал отображаться на портале "Яндекс.Карты".
Не появился он и по состоянию на 09:30 утра. Пресс-служба компании пока не объяснила причины сбоя, передает РИА Новости. При этом проблемы с отображением есть только на карте-схеме, спутниковая и гибридная карта "возвращают" Сахалин на место. Чтобы увидеть остров на схематической карте достаточно приблизить кату.
Примечательно, что ошибка затронула одновременно и версию в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android. И хотя пользователи Сети всерьез не могли связать запуск северокорейской ракеты и возникновения ошибки в приложении, в шутку именно это и было сделано. Некоторые даже предположили, что остров был переведен в режим "стелс" для подготовки возможного жесткого ответа.
В связи с ракетными пусками КНДР, минобороны РФ перевело остров Сахалин в режим невидимости. ОБЧР сухопутных войск находятся в готовности №1— Max Grishin (@GrishinMax) 29 августа 2017 г.
Отметим, уже на вечер 29 августа запланировано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться тема произошедшего пуска. Не исключено, что некоторые страны подготовят и односторонние ответные меры. В частности, о готовности ответить на "северокорейские провокации" военными мерами уже заявили США и Южная Корея.
Да, я уже обрадовался, что ядерный апокалипсис наступил, и на работу идти ненужно.— 先生Andrew (@Lantern_Green) 28 августа 2017 г.
С жесткими мерами готова выступить и Япония. Россия, в свою очередь, отмечает, что потенциал санкционных мер в отношении КНДР уже практически исчерпан.
Два события потрясли мир.— Николай Травкин (@Nitravkin) 29 августа 2017 г.
Король Ночи разрушил Стену, а потом Ким Чен Ын метнул ракету в сторону Японии и с "Яндекс.Карт" исчез Сахалин…
Новый пуск был осуществлен всего через три дня после того, как Северная Корея уже запустила три ракеты малой дальности. Они пролетели около 250 километров по направлению на северо-восток.
РИЛ ТОК pic.twitter.com/ngYpXW711H— pretty fantastic (@mellotron_fiend) 29 августа 2017 г.
Напомним, очередное обострение ситуации на Корейском полуострове началось после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Пхеньян намекнул, что может нанести ядерный удар по Гуаму, где находятся американская военная авиабаза Андерсон и военно-морская база Апра-Харбор. От лица Вашингтона ответил американский президент Дональд Трамп. Он пообещал, что если Северная Корея сделает что-то с Гуамом, то с этой страной "произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
Затем обе стороны несколько смягчили риторику. В частности, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США. Дональд Трамп одобрил его слова. Однако затем в регионе начались учения США и Южной Кореи Ulchi – Freedom Guardian, которые в КНДР расценили как репетицую вооруженного конфликта и вновь пошли на обострение.
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