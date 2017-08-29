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Запуск ракеты КДНР стер с карт Сахалин

Сахалин. Фото: wikipedia.org
Пользователи портала "Яндекс.Карты" а также одноименных приложений для мобильных телефонов столкнулись с необычной проблемой после новостей о запуске ракеты КНДР. Вместо Сахалина у берегов России изображена морская гладь.
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Утром 29 августа КНДР осуществила пуск ракеты, которая, пролетев над Японией, спустя 14 минут после запуска и 2,7 тысячи километров пути, упала в 1180 километрах от мысаЭримо на острове Хоккайдо. Приблизительно в этот момент, в 02:00 по московскому времени, остров Сахалин перестал отображаться на портале "Яндекс.Карты".

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Не появился он и по состоянию на 09:30 утра. Пресс-служба компании пока не объяснила причины сбоя, передает РИА Новости. При этом проблемы с отображением есть только на карте-схеме, спутниковая и гибридная карта "возвращают" Сахалин на место. Чтобы увидеть остров на схематической карте достаточно приблизить кату.

Скриншот Яндекс.Карты

Примечательно, что ошибка затронула одновременно и версию в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android. И хотя пользователи Сети всерьез не могли связать запуск северокорейской ракеты и возникновения ошибки в приложении, в шутку именно это и было сделано. Некоторые даже предположили, что остров был переведен в режим "стелс" для подготовки возможного жесткого ответа.

Отметим, уже на вечер 29 августа запланировано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться тема произошедшего пуска. Не исключено, что некоторые страны подготовят и односторонние ответные меры. В частности, о готовности ответить на "северокорейские провокации" военными мерами уже заявили США и Южная Корея.

 

С жесткими мерами готова выступить и Япония. Россия, в свою очередь, отмечает, что потенциал санкционных мер в отношении КНДР уже практически исчерпан.

 

 

Новый пуск был осуществлен всего через три дня после того, как Северная Корея уже запустила три ракеты малой дальности. Они пролетели около 250 километров по направлению на северо-восток.

Напомним, очередное обострение ситуации на Корейском полуострове началось после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Пхеньян намекнул, что может нанести ядерный удар по Гуаму, где находятся американская военная авиабаза Андерсон и военно-морская база Апра-Харбор. От лица Вашингтона ответил американский президент Дональд Трамп. Он пообещал, что если Северная Корея сделает что-то с Гуамом, то с этой страной "произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Затем обе стороны несколько смягчили риторику. В частности, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США. Дональд Трамп одобрил его слова. Однако затем в регионе начались учения США и Южной Кореи Ulchi – Freedom Guardian, которые в КНДР расценили как репетицую вооруженного конфликта и вновь пошли на обострение.

Автор: Геннадий Куприянов29 августа 2017, 09:53

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