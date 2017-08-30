"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству

Прелюдией к удару по острову Гуам называет последний ракетный пуск лидер КНДР. В ООН "предварительные ласки" в исполнении Ким Чен Ына не оценили и назвали угрозой для всего мира.

Угроза региону и всем странам мира – такую оценку дали в Совбезе ООН действиям Пхеньяна. Мировое сообщество требует, чтобы Северная Корея прекратила ракетные испытания.

"Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН", – сказано в заявлении.

Члены Совбеза считают, что Пхеньян "целенаправленно подрывает мир и стабильность в регионе", чем нарушает ряд международных соглашений. Рекомендуется "принять немедленные и конкретные меры" по снижению напряжения в регионе.

Северокорейского лидера такие заявления не расстраивают. Ким Чен Ын, как всегда, улыбается на камеры и называет последний пуск баллистической ракеты "прелюдией" к удару по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. По данным агентства "Енхап", власти КНДР подтвердили, что испытали баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12", при запуске присутствовал сам Ким Чен Ын.

(2nd LD) UNSC unanimously adopts statement condemning N.K. missile provocation https://t.co/3Od2t1xWtG — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 30 августа 2017 г.

Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена с одного из полигонов 29 августа. Она пролетела над Японией, через ее северный остров Хоккайдо, и упала в 1180 километрах от мыса Эримо. В целом снаряд пролетел примерно 2,7 тысячи километров. На японском острове инцидент вызвал панику: северокорейская ракета пролетела над ним впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2".

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что КНДР следует отказаться от ракетно-ядерных испытаний ради нормализации обстановки на Корейском полуострове. По его словам, ракетная и ядерная программы КНДР должны быть "быстро и без задержек прекращены". В то же время, отметил Небензя, военного решения корейской проблемы не существует. Также следует исключить какие-либо односторонние санкции в отношении Пхеньяна – кроме тех, которые уже введены Советом Безопасности, подчеркнул российский постпред.