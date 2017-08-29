Почему ПВО Японии и США не сбили ракету КНДР

Своим последним запуском баллистической ракеты Пхеньян убедительно демонстрирует то, что угрозы в отношении военных баз США на территории Южной Кореи, Японии и даже Гуама находятся в зоне прямого поражения со стороны КНДР.

Расстояние, которое пролетела ракета, составило 2700 км, что автоматически делает уязвимыми американских союзников в этом регионе. Поэтому вполне объяснима реакция Японии, которая в связи с этим инцидентом требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН.



В свою очередь, возникает вопрос – почему Япония и ее основной геополитический союзник США никак не отреагировали на пролет баллистической ракеты над территории японского острова Хоккайдо? Тем более, что Пхеньян в ходе своих испытаний впервые пересек фактическую территорию сопредельного государства.

Безусловно, произведeнный Пхеньяном запуск ракеты – это беспрецедентная угроза для жизни японцев. Ведь гипотетически ракета Северной Кореи, которая уже не раз угрожала как Сеулу, так и Токио ударами по их территориям, могла нести ядерный заряд и поразить японский остров с почти 6-миллионным населением. Отмечу также, что правительство Хоккайдо распространило сообщение о необходимости укрытия местных жителей в бомбоубежищах и подвалах от ракетной угрозы. Однако военной реакции на выпад Пхеньяна не последовало.

Сами власти Японии заявили, что не предпринимали попыток сбить северокорейскую ракету "в соответствии с законом о праве на коллективную самооборону". Сказано дипломатично, конечно, но абсолютно неубедительно. Еще одни вопрос – почему отмолчались Соединенные Штаты?

Напомню, что только в текущем году Пентагон разместил в Южной Корее американские противоракетные комплексы наземного базирования THAAD. И хотя эти ЗРК производства крупнейшей военной компании Lockheed Martin Corporation рассчитаны на заатмосферный перехват ракет средней дальности (до 200 км), их радиолокационная станция TPY-2 TM способна "заглядывать за горизонт" на расстояние свыше 1200 км, и обнаруживать ракеты и самолеты противника. Кроме того, такая РЛС недавно была размещена непосредственно в Японии. Да и на самом остове Хоккайдо дислоцированы несколько зенитных ракетных дивизионов американского ЗРК "Пэтриот".

Кроме того, на территории Японии расположено около 90 военных объектов Минобороны США, включающие подразделения ВВС и ПВО США, и снаряженные самыми современными средствами вооружения. Как известно, Пентагон еще со времен ВОВ рассматривает Японию как возможный плацдарм для военных действий против Китая, России и Северной Кореи, а с недавних пор еще более усилил свое влияние в этом регионе планеты. Не стоит забывать и про "японский" флот США, который включает в себя авианосные ударные группы и несет на себе средства противовоздушной обороны.

В свою очередь, на память приходит черная информационная кампания против российских средств ПВО, когда Пентагон в апреле 2017 года нанес удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс. Тогда все ведущие СМИ стран НАТО обвинили Минобороны России, что комплексы С-300 и С-400 производства концерна "Алмаз-Антей", размещенные в Сирии, якобы "не увидели" американские ракеты. Ответы российских военных, что "не сбивали, потому что не было приказа", тогда никак не удовлетворили западные СМИ.

Что же, зато теперь Вашингтону и Токио придется не один день объяснять, почему хваленный американский "небесных щит" не сработал на пролет баллистической ракеты КНДР непосредственно над территорией Японией. И оправдания потребуются очень убедительные. Ведь под угрозой – имидж США как самого передового государства в области военных технологий.

В завершение хочется напомнить западным и тихоокеанским партнерам, почему за последние два-три года Северная Корея настолько сильно преуспела в ракетных испытаниях после многочисленных неудач. Как стало недавно известно, КНДР нашла поставщика ракетных двигателей в лице Украины, что уже подтвердили представители украинского завода "Южмаш". Так что США пора искать виновных в укреплении Пхеньяна среди своих непосредственных сателлитов...