Польша наживает новых врагов в Европе

Польша вступила на опасный путь пересмотра истории. Так комментируют эксперты последние заявления, звучащие в Варшаве.

Слова премьер-министра Польши Беаты Шидло, что ее страна имеет право на репарации со стороны Германии, – ни что иное, как использование исторической памяти в своих целях. Так полагает эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

По его мнению, Польша рассчитывает на поддержку Вашингтона, являясь самым верным союзником США в Европе, но при этом продолжает портить отношения с другими странами континента. Варшава делает ставку не на единство союза, а на помощь из-за океана и разногласия среди европейцев. Таким образом, польские власти надеются увеличить свою роль в мировой политике.

В своей речи Беата Шидло напомнила о справедливости и о том, что Польша – жертва действий Германии. До этого о праве страны на репарации от Германии заявлял министр обороны Антони Мачеревич, пишет газета "Известия".

"Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", – сказала глава польского правительства.

Польша рискует растерять оставшихся союзников в Европе и остаться один на один со своим сателлитом – США. Об этом уже давно предупреждают политологи, а после недавней ссоры Ярослава Качиньского с Петром Порошенко Варшаве предрекли скорую изоляцию.

Польский премьер назвала правомерными притязания на репарации от Германии https://t.co/dXDn3NfCxe pic.twitter.com/pm5CbI1ojg — diana orlova (@orlovadiana723) 25 августа 2017 г.

Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский недавно прямым текстом обвинил украинского лидера в хамской неблагодарности из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА – запрещенная в России организация).

Напомним, что глава польского МИДа Витольд Ващиковский ранее заявил, что Варшава будет протестовать против вступления Украины в ЕС до разрешения исторических споров между странами. "С Бандерой в Европу не попадете", – кратко резюмировал министр.