Польша осталась у разбитого корыта после ссоры с Порошенко

Польша рискует растерять оставшихся союзников в Европе и остаться один на один со своим сателлитом – США. После ссоры Ярослава Качиньского с Петром Порошенко Варшаве предрекли изоляцию.

Президент Украины Петр Порошенко и лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский поссорились на почве исторических разногласий. Брат погибшего в авиакатастрофе Леха Качиньского прямым текстом обвинил украинского лидера в хамской неблагодарности из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА – запрещенная в России организация).

От этой ссоры пострадает, прежде всего, сама Польша, уверен старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы РАН Вадим Волобуев. В интервью НСН он заявил, что поляки в последние годы испортили отношения практически со всеми соседями.

"Для Польши после этой ссоры, по сути, закрывается восточное направление", – отметил эксперт и напомнил, что у Варшавы натянутые отношения с Литвой и Белоруссией.

Эксперт также предположил, что поляки могут пойти на принцип и выслать из страны всех украинских трудовых мигрантов. В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш полагает, что идя на конфликт с Украиной Польша показывает украинским мигрантам их место.

В интервью РЕН ТВ эксперт сказал, что Польша с позиции силы может позволить себе фильтровать людей, которые в дальнейшем приедут на территорию страны и будут работать на благо польской экономики.

Напомним, что не так давно глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что Варшава будет выступать против вступления Украины в ЕС до разрешения исторических споров между странами. "С Бандерой в Европу не попадете", – кратко резюмировал тогда министр.