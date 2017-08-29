Ким Чен Ын скрывает третьего ребенка

По информации разведывательного агентства Южной Кореи, Ким Чен Ын стал отцом в третий раз. Пол и имя ребенка неизвестны.

По сведениям разведки, малыш родился еще в феврале, однако общественности известно об этом стало только сейчас. Первые слухи о беременности первой леди Северной Кореи появились в прошлом году. Жена Ким Чен Ына перестала появляться на публике и исчезла с экранов.

Ли Соль Чжу стала женой северокорейского вождя в 2009 году. В 2010-м у пары родился первый ребенок, а в 2013-м Кем Чен Ын стал отцом во второй раз. Пол и имя первенца держатся в секрете. Ли Соль Чжу – известная в Северной Корее певица. Она была звездой в музыкальном ансамбле "Моранбон". После этого записала несколько сольных песен. Среди них – композиции "Моя страна лучшая", "Где ты, дорогой генерал", "Давайте защищать социализм" и "Завидуйте нам".

Ранее в Сети ходили слухи, что жена Ким Чен Ына пропала с экранов потому, что попала в немилость к супругу и оказалась в концлагере. Лидер Северной Кореи известен вспыльчивым нравом и подозрительностью. Придя к власти в 2011 году, он устроил массовую чистку элиты. Политик расстрелял своего дядю, влиятельного генерала Чан Сон Тхэка. Это оказалось неожиданностью для всех экспертов – генерал считался одним из самых авторитетных людей в стране, правой рукой Ким Чен Ира.

В марте 2016 года Ким Чен Ын возглавил список самых влиятельных миллениалов по версии The Guardian. Лидеру Северной Кореи сейчас около 35 лет. Точный возраст политика неизвестен. Он родился между 1982 и 1984 годами. Ким Чен Ын активно развивает ядерную программу страны, проводя тестовые запуски боеголовок.

