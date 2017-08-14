Ким Чен Ын испортил отдых Трампу

Президент США Дональд Трамп решил прервать свой отпуск и срочно возвращается в Белый дом. Это связано с напряженным рабочим графиком и обострением ситуации вокруг Северной Кореи.

Сам президент написал у себя в Twitter, что намерен сосредоточиться на торговле и военных вопросах. Подробности он не изложил, но очевидно, что серьезно озабочен обострением ситуации вокруг Корейского полуострова. За несколько последних дней Вашингтон и Пхеньян обменялись резкими воинственными заявлениями.

Американский лидер отправился в свой первый отпуск 4 августа. Представитель администрации президента заявил, что Трамп будет трудиться на курорте, поскольку в Белом доме не работают кондиционеры, пишут "Аргументы и факты".

Трамп отдыхал в своем гольф-клуб в Бедминстере. Он отвел на отпуск целых 17 дней, несмотря на то что работает в Белом доме лишь чуть более полугода и раньше уверял, что отдыхать вообще не намерен. "Так много всего нужно сделать, поэтому не думаю, что мы будем увлекаться отпусками", – говорил Трамп во время своей предвыборной кампании.

Недавно американские СМИ подсчитали, что Трамп провел за игрой в гольф четверть своего срока, хотя в предвыборных выступлениях часто критиковал Барака Обаму за частые поездки на отдых.

Стандартный ежегодный отпуск рядовых американцев редко превышает десять дней, но глава государства сумел найти оправдание столь продолжительным каникулам: в Белом доме затеяли масштабный ремонт. Там меняют трубы, красят стены и чинят систему подачи воздуха.