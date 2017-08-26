Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины
"26 лет назад в этот день Украина объявила себя независимой. Поздравляем всех украинцев. Слава Украине", – говорится в поздравлении Зигмара Габриэля, которое размещено на сайте МИД Германии.
Позже речь Габриэля процитировали и в официальном аккаунте министерства в Twitter. Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию.
"Слава Украине!"? Вы твитнули нацистский лозунг? Германия возвращается к корням? Надеюсь, нет", – прокомментировал поздравление один из немецких пользователей.
"Польский МИД отказался, кстати, по историческим причинам от нацистского приветствия "слава Украине", – обратил внимание другой юзер.
При этом большинство пользователей обвинили главу МИД в невежестве: "Может он просто не образованный?", "Господин Габриэль, еще глупее твитт вы не могли написать?".
.@sigmargabriel: Heute vor 26 Jahren erklärte sich die #Ukraine für unabhängig. Gratuliere allen Ukrainerinnen und Ukrainern. Slawa Ukraini! pic.twitter.com/i879R7Lkqv— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 24 августа 2017 г.
Отметим, фраза "Слава Украине!" и ответное "Героям слава!" в сочетании с взбрасыванием правой руки была принята в качестве пароля-приветствия членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии в период Второй мировой войны.
В 2014 году лозунг "Слава Украине! Героям слава!" обрел вторую жизнь. Его активно использовали во время Евромайдана. Сегодня фраза популярна как у националистов, так и украинских политиков, в том числе у президента Петра Порошенко.
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