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Политика

Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины

Зигмар Габриэль. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль угодил в скандал, поздравив Украину с Днем независимости. В своей речи политик использовал нацистский лозунг.
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"26 лет назад в этот день Украина объявила себя независимой. Поздравляем всех украинцев. Слава Украине", – говорится в поздравлении Зигмара Габриэля, которое размещено на сайте МИД Германии.

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Позже речь Габриэля процитировали и в официальном аккаунте министерства в Twitter. Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию.

"Слава Украине!"? Вы твитнули нацистский лозунг? Германия возвращается к корням? Надеюсь, нет", – прокомментировал поздравление один из немецких пользователей.

"Польский МИД отказался, кстати, по историческим причинам от нацистского приветствия "слава Украине", – обратил внимание другой юзер.

При этом большинство пользователей обвинили главу МИД в невежестве: "Может он просто не образованный?", "Господин Габриэль, еще глупее твитт вы не могли написать?".


Отметим, фраза "Слава Украине!" и ответное "Героям слава!" в сочетании с взбрасыванием правой руки была принята в качестве пароля-приветствия членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии в период Второй мировой войны.

В 2014 году лозунг "Слава Украине! Героям слава!" обрел вторую жизнь. Его активно использовали во время Евромайдана. Сегодня фраза популярна как у националистов, так и украинских политиков, в том числе у президента Петра Порошенко.

Автор: Алёна Нестерова26 августа 2017, 17:30

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