Кобзон рассекретил неожиданное место жительства Януковича

Певец готовится отметить 80-летие. Накануне торжества с легендарным исполнителем встретился корреспондент Dni.Ru. И узнал сенсационную новость. Оказывается Виктор Янукович, которого все ищут, живет вовсе не в Ростове или Сочи, как многие думают.

Иосиф Кобзон уже много лет живет за городом, предпочитая шумному центру столицы ближнее Подмосковье. Много лет назад он купил дом в Баковке, что в Одинцовском районе. "Прежде это была дача маршала Рыбалко, после смерти которого усадьбу поделили его сестры, – рассказал Кобзон Dni.Ru. – Часть дачи купил академик Лопухин, уже у Лопухина приобрел я. Одолжил на покупку деньги у ныне покойных композитора Оскара Фельцмана и поэта Роберта Рождественского. Одолжил и пошел чесать по стране – работать, работать и работать, пока не рассчитался".

А сегодня у Народного артиста СССР очень необычное соседство. "В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – считает певец.

Не любить беглого президента Незалежной у Кобзона есть все основания. "Я бы Януковича собственными силами уничтожил за то, что он допустил Майдан. Нельзя было этого делать, – убежден артист. – А Горбачева я бы уничтожил за то, что он вместе с Шеварнадзе без единого выстрела развалил Советский Союз – эту великую державу. В результате Америка стала единственной свердержавой. Сейчас Путин пытается нас уравнять, но это очень сложно сделать".