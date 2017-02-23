Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Умер Виталий Чуркин Донбасс в огне Великобритания выходит из ЕС Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Понедельник 27 февраля
Лента новостей
20:01
Последствия тарана поездом самосвала попали на видео
20:00
Школьница оставила братьям предупреждение перед смертью
19:51
Ведущие "Первого канала" признались во вредных привычках
19:30
ЛНР переходит на рубли
19:23
Как пьяная Савченко устроила переполох в Ираке
19:14
Открыт способ влиять на пол будущего ребенка
18:35
Пластическая операция в Чечне закончилась уголовным делом
18:25
Великая Западная стена
18:17
Ефремов высказался о геях в кино
18:17
Гослинг озадачил мир поцелуем с темнокожей туристкой
18:16
Звезда "Глухаря" пережила тяжелую личную драму
17:58
Кровожадная панда растерзала козу
17:33
Виктор Сухоруков: На "Оскаре" я вижу фальшь, сказку, бижутерию
17:31
Латынина шокирована поступком Корбут
17:28
Тайны личной жизни Виктора Януковича
17:07
Украинцам разрешили стать людьми третьего пола
17:01
Известный музыкант добился эвтаназии и умер
16:49
Российского спортсмена сбила машина в Подмосковье
16:15
50-летний наркоман пошел на таран машины Росгвардии
16:14
Известный певец: Бузова великолепная, а Самбурская любит скандалить
16:11
В Москву идет аномальное тепло
16:08
Общественно полезные НКО получат субсидии
15:52
Цывина закатила скандал любовнице мужа в реанимации
15:52
На ЧЕ-2017 по легкой атлетике допустили лишь одну россиянку
15:40
Украине стыдно за потерянный с позором Крым
15:39
Задержка рейса в Таиланд обернулась бунтом в Шереметьево
15:34
Марат Башаров пострадал от экстрасенсов
15:32
Боярыня из МВД купила духи за 50 тысяч рублей
15:17
Вести "Евровидение" в Киеве будет однополая троица
14:52
Москвичи устроили массовую драку у торгового центра
14:51
Игры, в которые играют люди
14:29
День смерти русского хоккея
14:20
Последняя воля актера Петренко
14:19
Александра Олешко наказали за бездетность
14:05
Ради кого Янукович бросил жену после 45 лет брака
14:05
Инга Оболдина и Виктория Исакова ужаснули своей жизнью
13:54
Садальский обозвал "Оскар" позорищем
13:41
Организаторы "Оскара" "похоронили" живую Чапман
13:33
Бузова извинилась перед мамой за Тарасова
13:29
Мнение: Lexus NX AWD Sport – спорт для девочек
13:12
Создатель программы "Жди меня" умер в больнице
13:10
Силуанов залез к россиянам под подушки
12:52
Житель Вологодчины насмерть забил собутыльника кружкой
12:47
Как получить "звездное" тело
12:38
Артист "Кривого зеркала" перестал общаться с Петросяном
12:24
Режиссер Быков оценил итоги "Оскара"
12:17
"Оскаровскую" прическу Холли Берри назвали взрывом
12:14
Двойник Алины Кабаевой: Папа не выдержал и ушел
11:55
Изнасилованной Шурыгиной предложили сняться в кино
11:50
Бедствующая гимнастка Корбут продала медали за 10,7 млн рублей
11:42
Сын мультимиллионера сбил насмерть четырех человек (видео)
11:40
Николь Кидман на "Оскаре" сравнили с тюленем
11:22
Лучшие шутки церемонии "Оскар"
11:12
Анисина поделилась подробностями о ночи любви с Джигурдой
11:05
Голодец: Минимальную зарплату получают 5 миллионов россиян
10:45
Заяц с ножом набросился на водителя автобуса в Москве
10:41
Криминальный путь беглеца Вороненкова
10:34
Организаторы объяснили невероятный казус на "Оскаре"
10:29
В Москве водитель иномарки устроил смертельное ДТП
10:26
Самые смелые наряды церемонии "Оскар"
10:21
Татьяна Догилева: Я получила по голове
10:19
В Москве найден труп семиклассницы
10:08
Астрологический прогноз с 27 февраля по 5 марта 2017 года
09:40
Рыдающая Эмма Стоун отобрала "Оскар" у Мерил Стрип
09:39
Российский чемпион погиб в страшном ДТП (видео)
09:34
На юге Москвы загорелась школа
09:29
Бари Алибасов сцепился с Игорем Крутым
09:20
Подноготная появления фаворитки Пугачевой в шоу "Голос. Дети"
09:12
Украина пересела на российские авто
09:06
Марина Александрова рассказала об унижении
09:05
Режиссера "Ла-Ла Ленд" жестоко обманули с "Оскаром"
08:54
В Красноярске школьница выпала из окна пятого этажа
08:53
Долгожданная модель Nokia 3310 разочаровала россиян
08:38
Виктор Янукович объявил о разводе
08:38
На северо-западе Москвы произошел смертельный пожар
08:31
Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"
08:00
Ребенок попал в больницу после ДТП в Москве
00:21
Церемония вручения "Оскар 2017". Как это было
00:10
Васильева рассекретила любовь Садальского к Максаковой
18:08
Такси перевернулось после ДТП на востоке Москвы
17:59
Судьба статуэтки "Оскар" Веры Алентовой
17:55
Предательница Степанова пролетела мимо чемпионата Европы
17:15
Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
17:00
Ради кого смотреть "Оскар 2017"
16:51
Танцующий итальянец прославился на старости лет (видео)
16:46
В столице объявлен желтый уровень опасности
16:34
Как Россия отмечает Масленицу
16:25
Вооруженные грабители избили молодую москвичку
16:17
Ошибки молодости актрисы Людмилы Целиковской
16:02
Фадеев ответил на обвинение Самбурской
15:36
Немецкий байкер вылетел с моста в Таиланде (видео)
15:24
Три человека пострадали в ДТП в Москве
15:11
В Москве девушку изнасиловал и ограбил знакомый
15:01
Жена Алексея Баталова о его здоровье
14:39
Мама Фриске сильно похорошела
14:15
Под Петербургом пенсионерка подавилась блином
14:09
Самбурская обвинила Фадеева в мелочной мести
13:39
Вдова Петренко нашла виновных в его смерти
13:11
Голая женщина выжила при падении с пятого этажа
12:59
Фильм о Хиллари Клинтон стал главным провалом года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мама Фриске сильно похорошела
Изнасилованной Шурыгиной предложили сняться в кино
Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
Подноготная появления фаворитки Пугачевой в шоу "Голос. Дети"
Анисина поделилась подробностями о ночи любви с Джигурдой
Вдова Петренко нашла виновных в его смерти
Политика

Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Фото: минобороны.рф
Учения России и Белоруссии, запланированные на осень 2017 года, всерьез обеспокоили некоторых западных экспертов. Политика раздувают скандал из предстоящих маневров, пытаясь повысить свой рейтинг.
прочитано 8780 раз

Москва и Минск уже начали готовиться к учениям "Запад-2017", которые должны пройти осенью. Передвижения российских войск вызвали настоящую историку в Сети. Ситуацию вокруг маневров прокомментировал Министр обороны Беларуси Андрей Равков.

ПО ТЕМЕ

В Литве с ужасом ждут нападения России

Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Высокопоставленный военный считает, что некоторым политическим силам выгодно раздувать скандал и спекулировать по поводу российско-белорусских отношений. "Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками – не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг", – уверен он.

По всей видимости, речь Равкова касалась в том числе и специалистов НАТО, которые одни из первых выразили обеспокоенность по поводу планов по проведению учений. О том, что альянс планирует следить за маневрами, сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Как писали Dni.Ru, истерику из-за учений "Запад-2017" закатили и в Литве. Президент страныДаля Грибаускайте, которая неоднократно усматривала угрозу в действиях Кремля, выразила мнение, что маневры являются прикрытием для нападения.

Глава государства посчитала, что учения – не что иное, как подготовка вторжения. "Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", – говорила она.

Автор: Евгений Мышко23 февраля 2017, 12:18

Политика

Когда свергнут Трампа
Киев разработал новый безнадежный план по Крыму
Саманта Пауэр сделала признание о Чуркине
Болгария попросила отменить санкции против России

Шоу-бизнес

Любовница Тарасова о рождении дочки в 15 лет
Ефремов высказался о геях в кино
Тарасов подрался с Солнцевым из-за Бузовой
Звезда "Глухаря" пережила тяжелую личную драму

Проишествия

Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием

Lifestyle

Виктор Сухоруков: На "Оскаре" я вижу фальшь, сказку, бижутерию
Вести "Евровидение" в Киеве будет однополая троица
Последняя воля актера Петренко
Организаторы "Оскара" "похоронили" живую Чапман
Шоу-бизнес

Подноготная появления фаворитки Пугачевой в шоу "Голос. Дети"

Зачем Примадонна помогает пробиться 7-летней девочке
Шоу-бизнес

Анисина поделилась подробностями о ночи любви с Джигурдой

Супруги поддались страсти после пяти месяцев разлуки
Общество

Изнасилованной Шурыгиной предложили сняться в кино

Героиня скандальной истории с изнасилованием превращается в звезду Сети
Lifestyle

Последняя воля актера Петренко

В Москве прошла церемония прощания с известным деятелем искусства

Гороскоп

Астрологический прогноз с 27 февраля по 5 марта 2017 года
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына

Фоторепортажи

Самые смелые наряды церемонии "Оскар"
Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"
Как Россия отмечает Масленицу
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж

Спорт

Российский чемпион погиб в страшном ДТП (видео)
Трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова
Предательница Степанова пролетела мимо чемпионата Европы
Как Россия отреагировала на провал WADA

Регионы

Житель Перми создал терминатора (видео)
Поклонская ополчилась на крымских чиновников
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru