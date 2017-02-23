Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
Москва и Минск уже начали готовиться к учениям "Запад-2017", которые должны пройти осенью. Передвижения российских войск вызвали настоящую историку в Сети. Ситуацию вокруг маневров прокомментировал Министр обороны Беларуси Андрей Равков.
Высокопоставленный военный считает, что некоторым политическим силам выгодно раздувать скандал и спекулировать по поводу российско-белорусских отношений. "Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками – не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг", – уверен он.
По всей видимости, речь Равкова касалась в том числе и специалистов НАТО, которые одни из первых выразили обеспокоенность по поводу планов по проведению учений. О том, что альянс планирует следить за маневрами, сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Как писали Dni.Ru, истерику из-за учений "Запад-2017" закатили и в Литве. Президент страныДаля Грибаускайте, которая неоднократно усматривала угрозу в действиях Кремля, выразила мнение, что маневры являются прикрытием для нападения.
Глава государства посчитала, что учения – не что иное, как подготовка вторжения. "Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", – говорила она.
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