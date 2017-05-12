Украина придумала сценарий захвата Польши и Литвы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о планах России по наступлению на Польшу и Литву. По его мнению, соответствующий сценарий Москва будет отрабатывать на совместных с Минском учениях "Запад-2017".

"В замысле учений предполагается отработка создания калининградского коридора", – сказал Турчинов. По его словам, в реальности это невозможно "без агрессии против Литвы и Польши".

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о подготовке плана действий в связи с маневрами России и Белоруссии. "Обработаны планы и замыслы, которые касаются не только ВСУ", – заявил военачальник.

Стоит отметить, что Турчинов уже делал агрессивные выпады в адрес России и самопровозглашенных республик Донбасса. В феврале он заявил, что украинской армии якобы потребуется месяц, для того чтобы захватить регион. Однако подчеркнул: "легкой прогулки" Киеву ждать не стоит. "Это не будет блицкриг", – сказал секретарь СНБО.

В октябре 2016 года Турчинов назвал Россию главным фактором опасности в Европе и мире из-за ее действий в Сирии и якобы военной поддержки ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. "И в этом вопросе у нас нет разногласий", – подчеркнул он в беседе с польским коллегой.

Впрочем, фантазия у Турчинова буйная, поэтому обвинениями разной степени неадекватности он не ограничивается. В апреле 2016 года секретарь СНБО с уверенностью заявил, что Россия не продержится в войне против Украины и четырех дней.

Видимо, он намекал на мощь украинской армии, которой с завидной регулярностью кичатся официальные лица в Киеве. Впрочем, о повальном пьянстве, дезертирстве и частой нехватке элементарных средств гигиены у военнослужащих "самой мощной армии Европы" нынешние украинские руководители стараются не упоминать.





Стратегические учения "Запад-2017" пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии. Как отметили в Минобороны, при разработке сценария маневров будет учитываться резко возросшая за последние годы активность НАТО в Восточной Европе.

