Пролетевший над Трампом самолет ВКС России навел шороху в США

Российский военный самолет Ту-154М Лк-1 9 августа пролетел над Пентагоном, Белым домом, Капитолием, штаб-квартирой ЦРУ, а также другими резиденциями президента США . Полет ВКС совершили в рамках международного договора "Открытое небо".

Данный документ был заключен ранее для укрепления взаимопонимания и доверия между двумя государствами. Лайнер также пролетел над городом Бедминстер, где проводит отпуск американский президент Дональд Трамп.

Маршрут был согласован с Соединенными Штатами заранее, передает "Газета.Ru". На борту российского самолета находились американские специалисты ВВС, которые контролировали порядок применения наблюдательной аппаратуры и соблюдение условий договора по открытому небу, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Кроме того, Ту-154М Лк-1 ВКС России получил от американских властей разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства над Белым домом. Среди резиденций президента США, над которыми пролетел наш лайнер – авиабаза Эндрюс, где базируется самолет Дональда Трампа, и секретный правительственный бункер Маунт-Уэзер.

Отметим, в июле этого года над Россией в рамках Договора по открытому небу был совершен совместный наблюдательный полет специалистов из Польши и Словакии. Самолеты Воздушно-космических сил России шесть раз поднимались для перехватов иностранных истребителей. Всего разведку вдоль границ проводили 20 лайнеров. За весь 2016 год Радиотехнические войска ВКС России обнаружили более 800 иностранных самолетов-разведчиков.