Пролетевший над Трампом самолет ВКС России навел шороху в США

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Четверг 10 августа
Лента новостей
09:25
ЦБ ввел временную администрацию в Генбанке
09:22
Россиян предупредили о смертельной опасности маникюра
09:12
Иван Краско рассказал об алкоголизме
09:04
В Казахстане разбился пассажирский самолет
08:57
В центре Москвы загорелся Lexus
08:19
В Москве показания счетчиков начнет обрабатывать нейросеть
07:53
В Москве произошел крупный пожар
21:58
Судьба Алеси Кафельниковой предрешена
21:56
Посетитель "Макдональдс" избил работника за медлительность
21:50
Нахваливающие своих мужчин россиянки чаще получают секс
21:49
Как США пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир
21:41
"Уральские пельмени" перешли на другой телеканал
21:26
Apple разочаровал фанатов iPhone
21:19
Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки
21:19
Отлетевшее от грузовика колесо покалечило москвича
21:07
Почему Питт и Джоли передумали разводиться
20:53
Турцию взбесил отказ России от помидоров Эрдогана
20:35
На севере Москвы насмерть забили мужчину
20:09
Зачем художница напоила гостей менструальной кровью
20:06
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой
19:44
Дом Гарри Поттера продают по дешевке
19:39
Канделаки выставила Малахова на посмешище
19:38
Ленинградку парализовало из-за пяти ДТП
19:07
Московские мажоры на Lamborghini устроили гонки в Сочи (видео)
19:03
Россия придумала неожиданный способ обойти санкции
18:47
Центр Москвы перекроют на несколько дней
18:42
Пугачева попросила прощения у умершего друга
18:41
Disney презентовал лесбийский мультфильм для дошкольников
18:16
Необычные факты о российских туристах
18:02
Высланной из Москвы Багдасарян нашли работу
17:49
Наташу Королеву перестали узнавать
17:20
Претензии Путина удивили губернатора Петербурга
17:13
Транзит газа через Украину признали рискованным делом
17:09
Под Москвой старушку три недели держали в плену из-за квартиры
17:02
Ляшко заговорил о недостатке телок
16:46
Появилась новая версия избиения россиянки в Турции
16:45
Съемки новых выпусков "Пусть говорят" отменены
16:31
Пескова закрутила роман с французским предпринимателем
16:16
Софию Ротару похитили в Молдавии
16:14
Трое дагестанцев изнасиловали 17-летнюю москвичку
16:11
За долг в 1800 рублей женщину насиловали при муже
15:51
Почему губернаторы не идут в соцсети
15:46
Москвич убил юную любовницу и закопал тело у дома
15:43
Садальский обозвал Малышеву хамкой
15:35
Галкин и Пугачева поглумились над бросившим Первый канал Малаховым
15:26
Отель в центре Риги атаковали вооруженные люди
15:14
На крыле рухнувшего Ту-154 нашли следы взрыва
15:14
Установлена связь Гитлера с оборотнями и вампирами
15:06
Почему Макгрегор должен победить Мейвезера
14:59
Названы главные мировые неудачники
14:56
Звезду бразильских сериалов обнаружили во время секса в пикапе
14:50
Самбурскую заставили пройти ДНК-тест
14:40
Дарья Клишина отказалась брать в руки флаг России
14:26
Медики открыли новую опасность марихуаны
14:21
Брэд Питт заговорил о самоубийстве
14:04
Жукова получила 70 миллиардов за развод с Абрамовичем
14:01
Украинцы променяли Европу на Россию
13:49
Художница могла заразить гостей ВИЧ через вино с месячными
13:44
Биткоину пророчат взлет до 100 тысяч долларов
13:39
В центре Москвы загорелся торговый центр
13:35
После смерти у Яковлева нашли внебрачного сына
13:30
Обезьянка протроллила Instagram-блогерш
13:13
Апатия грозит преждевременной смертью
13:00
Женщина делала сыну-аутисту клизмы с отбеливателем
12:52
Звезда КВН готовится к свадьбе
12:51
Умер замминистра по делам Северного Кавказа
12:26
Расходы фонда реновации будут под контролем властей Москвы
12:18
Бездетные женщины набросились на беременную Уильямс
12:14
В Москве атмосферное давление бьет рекорд
12:12
Путин шепнул шутку на ушко Овечкину
12:01
Певица Натали поправилась на 21 килограмм
11:59
Россия копает под Китай
11:41
В пригороде Парижа неизвестный протаранил толпу военных
11:38
Почему ведущие бегут с Первого канала
11:34
Россиян избили в турецком отеле из-за фото
11:31
На Варшавском шоссе восстановлено движение после аварии
11:27
Раскрыта поразительная цена рекламы в Instagram Бузовой
10:54
Первый канал уличил Олешко в наглой лжи о причинах увольнения
10:54
Страшная авария в Мытищах попала на видео
10:51
Пожилых немцев атакуют русские невесты-аферистки
10:50
Куда по утрам едут пенсионеры
10:32
В Москве из "Музеона" украли 28 туй
10:15
Дочь Барака Обамы эвакуировали с фестиваля
10:14
Зубная паста оказалась смертельно опасной
09:58
Список пострадавших в огненном ДТП на Варшавском шоссе
09:44
Джигурда выдал детали интимной жизни с Анисиной
09:39
37 украинцев пропали в Финляндии при странных обстоятельствах
09:36
В столице открыли полигон для теста беспилотных авто
09:35
Неожиданный поворот в скандале с разводом Абрамовича
09:25
В Москве на стадионе "Открытие Арена" объявлена угроза взрыва
09:06
Эпатажная художница напоила гостей менструальной кровью
09:06
Ведущий Первого канала Юрий Николаев сообщил о конфликте
09:01
В прямом эфире "Би-би-си" случайно показали порно (видео)
08:51
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
08:36
Коллекторы придут к россиянам за долгом в 20 млрд
08:34
Огненное ДТП парализовало Варшавское шоссе (видео)
08:33
Чем 68-летняя Пугачева усиливает свое половое влечение
08:09
Максакова высказалась о романе с Саакашвили
07:52
В Москве отравившимися алкоголем детьми займутся следователи
22:00
Инсайдер позлил Сеть фотографиями iPhone 8
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев разоблачил любовницу Магомаева
Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве
Первый канал уличил Олешко в наглой лжи о причинах увольнения
Неожиданный поворот в скандале с разводом Абрамовича
Звездный ведущий сбежал с Первого канала вслед за Малаховым
На крыле рухнувшего Ту-154 нашли следы взрыва
Политика

Пролетевший над Трампом самолет ВКС России навел шороху в США

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Российский военный самолет Ту-154М Лк-1 9 августа пролетел над Пентагоном, Белым домом, Капитолием, штаб-квартирой ЦРУ, а также другими резиденциями президента США . Полет ВКС совершили в рамках международного договора "Открытое небо".
прочитано 851 раз

Данный документ был заключен ранее для укрепления взаимопонимания и доверия между двумя государствами. Лайнер также пролетел над городом Бедминстер, где проводит отпуск американский президент Дональд Трамп.

ПО ТЕМЕ

Российские пилоты напугали НАТО

Названы потери террористов от удара ВКС России

Натовский истребитель позорно сбежал после инцидента с Шойгу

Маршрут был согласован с Соединенными Штатами заранее, передает "Газета.Ru". На борту российского самолета находились американские специалисты ВВС, которые контролировали порядок применения наблюдательной аппаратуры и соблюдение условий договора по открытому небу, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Кроме того, Ту-154М Лк-1 ВКС России получил от американских властей разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства над Белым домом. Среди резиденций президента США, над которыми пролетел наш лайнер – авиабаза Эндрюс, где базируется самолет Дональда Трампа, и секретный правительственный бункер Маунт-Уэзер.

Отметим, в июле этого года над Россией в рамках Договора по открытому небу был совершен совместный наблюдательный полет специалистов из Польши и Словакии. Самолеты Воздушно-космических сил России шесть раз поднимались для перехватов иностранных истребителей. Всего разведку вдоль границ проводили 20 лайнеров. За весь 2016 год Радиотехнические войска ВКС России обнаружили более 800 иностранных самолетов-разведчиков.

Автор: Людмила Фоканова10 августа 2017, 08:20

Политика

Пролетевший над Трампом самолет ВКС России навел шороху в США
Вашингтон нервничает из-за рядовой поездки Путина
России приписали скорую аннексию Белоруссии
В Москве посмеялись над наивной глупостью Киева

Шоу-бизнес

Иван Краско рассказал об алкоголизме
Команда Малахова сбежала с вещами с Первого канала (видео)
Фриске показала сочную фигуру в купальнике
"Уральские пельмени" перешли на другой телеканал

Проишествия

Зачем художница напоила гостей менструальной кровью
Появилась новая версия избиения россиянки в Турции
Москвич убил юную любовницу и закопал тело у дома
Женщина делала сыну-аутисту клизмы с отбеливателем

Lifestyle

Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
Роковая судьба актера Виктора Авилова
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Шоу-бизнес

Канделаки выставила Малахова на посмешище

Телеведущая пошутила над коллегой

Шоу-бизнес

50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой

Телеведущая планирует стать матерью

Шоу-бизнес

Иван Краско рассказал об алкоголизме

Актер поделился подробностями жизни сына Андрея
Lifestyle

Россиян предупредили о смертельной опасности маникюра

В студиях ногтевых сервисов можно заразиться ВИЧ

Гороскоп

Судьба Алеси Кафельниковой предрешена
Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
Правда об онкологии Бориса Моисеева
Астрологический прогноз с 7 по 13 августа

Фоторепортажи

Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки
Путин шепнул шутку на ушко Овечкину
Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича
Наводящие ужас живые куклы

Спорт

Дарья Клишина отказалась брать в руки флаг России
Бездетные женщины набросились на беременную Уильямс
Хоккеисты устроили массовую драку на матче Россия – Канада (видео)
Именитый российский спортсмен переметнулся в США

Регионы

Претензии Путина удивили губернатора Петербурга
За долг в 1800 рублей женщину насиловали при муже
Извращенец прокатил новорожденного за окном авто (видео)
Россия достроила железную дорогу в обход Украины
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru