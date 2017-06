Натовский истребитель позорно сбежал после инцидента с Шойгу

Инцидент произошел 21 июня. Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27.Он показал воздушному судну НАТО свое вооружение, "качнув крыльями".

После такого маневра российского самолета натовский F-16 ушел в сторону, передает "Интерфакс". В Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии Министерства обороны, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

Отметим, 20 июня над Балтийским морем произошло сближение Су-27 и самолет-разведчика США RC-135. Источники телеканала Fox News отметили, что российский истребитель впервые подлетел к RC-135 на расстояние в полтора метра. В свою очередь в Минобороны объяснили, что американский разведывательный самолет выполнил "провокационный разворот" в сторону Су-27, на который таким образом отреагировал российский пилот.

Как писали Dni.Ru, 6 июня Министерство обороны России доложило, что Су-27 ВКС России перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвисподчеркнул, что маневр российского летчика был безопасным.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr