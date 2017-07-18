Спутник засек секретную авиабазу США в Сирии

Огромная засекреченная база ВВС США обнаружилась на севере Сирии. Засек военный объект возле города Айн-эль-Араб (Кобани) коммерческий спутник – при том, что карты Google показывают на этом месте безлюдную пустыню.

Эксклюзивные снимки оказались в распоряжении немецкого издания Bild. Как отмечают журналисты, база вблизи главного опорного пункта США в Сирии – "один из самых оберегаемых секретов Пентагона, так как факт ее создания вызовет огромный политический резонанс". К такому выводу сотрудники редакции пришли после нескольких попыток получить информацию из компетентных источников.

Так, в ответ на запрос Bild международная миссия Inherent Resolve, борющаяся с запрещенной группировкой "Исламское государство", отказалась предоставить какие-либо детали по военной базе. В миссии отметили только, что она используется для операций против "ИГ".

Высокая степень секретности вокруг базы подтверждается и странным игнорированием ее существования такими сервисами, как Google Maps, Microsoft Bing или российский ресурс "Яндекс-карты". Объект, равный по площади 235 футбольных полям, на них просто отсутствует.

Как отмечает немецкое издание, Google Maps по состоянию на июль 2017 года показывает на месте базы голую пустыню. Однако журналистам удалось получить снимки коммерческого веб-сайта "Terra server", чей спутник сфотографировал готовую базу в мае 2017 года.

Судя по снимкам того же сервиса, строительство базы началось еще при президенте Бараке Обаме – в мае 2016 года. К настоящему времени ее площадь превышает полтора миллиона квадратных метров. Что касается Google, то он, как правило, постоянно актуализирует свои карты – но в случае с базой в Кобани этого так и не произошло, отмечает издание.

Bild приобрел самые свежие снимки "Terra server" и проанализировал их вместе с военным экспертом. Специалист увидел на базе жилые помещения для сотен солдат, автопарк более чем на 40 единиц военной техники, инфраструктуру для подготовки транспортных самолетов и защиты базы. Эксперт заключил, что новая авиабаза является чем-то вроде "мощной крепости" в самой середине района, контролируемого "Демократическими силами Сирии" (SDF, курдско-арабский альянс, при поддержке США воюющий против "ИГ". Кроме того, авиабаза сможет принимать самолеты C-130 и C-17 – 53-метровые реактивные транспортники.

Ангары, построенные на восточной окраине базы, свидетельствуют о намерении американцев обосноваться в Кобани надолго. Диаметр ангаров – около 30 метров, то есть, предназначены они для боевых самолетов.

Бывший военный, ныне аналитик компании Prime Source Майкл Хоровитц полагает, что наличие такой большой военной базы на подконтрольной SDF территории может еще сильнее усугубить разрыв с соседней Турцией – ведь она находится всего в 27 километрах от турецкой границы. А Анкара считает "Демократические силы Сирии" такими же террористами, как и "Рабочую партию Курдистана" (PKK). "И если военная база приведет к усилению SFD и PKK в регионе, Турция разозлится и отреагирует", – уверен эксперт.

В то же время, SDF и не скрывает антитурецкой направленности базы. Bild приводит мнение курдского активиста Мустафы Абди. Он уверен, что военную базу построили из опасений, что Турция развернет военные действия против курдских повстанцев. "На базе проходят обучение подразделения SDF, которые подчиняются командованию США. США – наш союзник", – сказал Абди.

Как отметил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, еще одна база есть у американцев в районе Рмейлана, и в планах создание еще двух крупных военных объектов – в частности, в Табке, на Евфрате, вблизи крупнейшей гидроэлектростанции. Вывод – США втайне создают полноценную военную инфраструктуру на территории Сирии. У России же там две базы – в Хмеймиме и Тартусе, которые появились, в отличие от американских, на законном основании, по соглашению с сирийским правительством.