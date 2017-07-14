Россия предупредила о ракетных пусках у берегов Сирии

Россия предупредила международное сообщество о том, что в ближайшие две недели корабли Военно-морского флота могут провести очередные пуски ракет у берегов Сирии, пишет "Газета.ru". В связи с этим будет закрыт определенный участок в международных водах Средиземного моря вблизи сирийских морских границ.
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