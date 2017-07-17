Путину и Трампу вставляют палки в колеса
По мнению Нетаньяху, соглашение не учитывает практически никаких интересов безопасности Израиля, и это создает тревожную реальность на юге Сирии. "В соглашении не содержится ни одного явного слова об Иране, „Хезбалле“ или шиитских формированиях в Сирии", – посетовал премьер-министр Израиля.
Тель-Авив уверен в том, что Иран планирует создать в Сирии авиационную и морскую базы и тем самым превратить арабскую республику в плацдарм для действий против Израиля.
Напомним, что Владимир Путин, комментируя достигнутое со Штатами соглашение, заявил: "У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причем законные интересы, и нужно к этому именно так и относиться – как к законным интересам, нужно искать компромиссы".
Достигнутое при участии России, США и Иордании соглашение о прекращении огня в сирийских провинциях Дараа, Кунейтра и Суэйда вступило в силу 9 июля 2017 года.
Оценивая ситуацию в регионе, руководитель сектора Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова напомнила, что Иран всегда относился к Израилю непримиримо с идеологической точки зрения. Даже к США позиция Тегерана со временем изменилась, хотя дипотношения так и не восстановились.
#сионизм#Нетаньяху выразил недовольство из-за соглашения о перемирии в #Сирии https://t.co/56MY82Sv48 pic.twitter.com/1KTPIq7ROV— matutin (@matutin) 17 июля 2017 г.
"Неприятие Израиля – это своего рода идеологическая скрепа, сохраняющаяся со времен имама Хомейни", – сказала Мамедова изданию "Свободная пресса".
Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров ответил на опасения Израиля по поводу укрепления позиций Ирана в Сирии. Министр обратил внимание на то, что и Москва и Вашинтон постарались учесть интересы безопасности всех стран региона, и в том числе Израиля.
"Мы и американская сторона сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены", — пояснил Лавров.
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