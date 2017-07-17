Путину и Трампу вставляют палки в колеса

Российско-американское соглашение о создании зон деэскалации в Сирии ударило по интересам Израиля в регионе. Премьер-министр этой страны Биньямин Натаньяху на пресс-конференции в Париже назвал документ "очень плохим" и заявил, что такое сотрудничество приведет к усилению позиций Ирана на Ближнем Востоке.

По мнению Нетаньяху, соглашение не учитывает практически никаких интересов безопасности Израиля, и это создает тревожную реальность на юге Сирии. "В соглашении не содержится ни одного явного слова об Иране, „Хезбалле“ или шиитских формированиях в Сирии", – посетовал премьер-министр Израиля.

Тель-Авив уверен в том, что Иран планирует создать в Сирии авиационную и морскую базы и тем самым превратить арабскую республику в плацдарм для действий против Израиля.

Напомним, что Владимир Путин, комментируя достигнутое со Штатами соглашение, заявил: "У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причем законные интересы, и нужно к этому именно так и относиться – как к законным интересам, нужно искать компромиссы".

Достигнутое при участии России, США и Иордании соглашение о прекращении огня в сирийских провинциях Дараа, Кунейтра и Суэйда вступило в силу 9 июля 2017 года.

Оценивая ситуацию в регионе, руководитель сектора Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова напомнила, что Иран всегда относился к Израилю непримиримо с идеологической точки зрения. Даже к США позиция Тегерана со временем изменилась, хотя дипотношения так и не восстановились.

"Неприятие Израиля – это своего рода идеологическая скрепа, сохраняющаяся со времен имама Хомейни", – сказала Мамедова изданию "Свободная пресса".

Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров ответил на опасения Израиля по поводу укрепления позиций Ирана в Сирии. Министр обратил внимание на то, что и Москва и Вашинтон постарались учесть интересы безопасности всех стран региона, и в том числе Израиля.

"Мы и американская сторона сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены", — пояснил Лавров.



