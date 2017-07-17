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Политика

Володин осудил травлю спикера ПАСЕ из-за его поездки в Сирию

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Травля спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта за его поездку в Сирию вместе с российскими парламентариями говорит о кризисе в головах европейских законодателей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости выработки единого подхода при оценке подобных решений.
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Председатель Думы встречался сегодня, 17 июля с главой Национального собрания  Армении Арой Баблояном и высказался во время беседы с ним на тему ситуации, сложившейся вокруг спикера ПАСЕ Педро Аграмунта.

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"Мы видим то, что там происходит в отношении председателя ПАСЕ, и это, конечно, разрушает и ПАСЕ, и работу на конечный результат", – сказал глава нижней палаты парламента. Он напомнил, что Аграмунт с риском для жизни выехал в Сирию, для того чтобы разобраться, что происходит в этой ближневосточной республике. "Это важно всем жителям Европы", – подчеркнул политик.

"Вместо того чтобы его выслушать и поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, съездил, встретился с Башаром Асадом, с председателем парламента Сирии, разобрался в ситуации, они устроили гонения и травлю. Разве это дело?" – возмутился Вячеслав Володин.

По его мнению, должны быть одни стандарты при рассмотрении и принятии различных решений. "Кому-то нравится это решение, кому-то нет, но должен быть системный, единый подход", – сказал спикер Госдумы.

Когда такие вещи происходят в центре Европы, это кризис, причем кризис в головах у тех, кто считает, что так можно.

Скандал вокруг главы ПАСЕ разгорелся после его поездки в Сирию и встречи с президентом Башаром Асадом. За это Аграмунт подвергся острейшей критике со стороны некоторых коллег-парламентариев, которые потребовали его отставки с поста спикера организации. Кроме того, ранее стало известно, что Аграмунт был исключен из состава фракции Европейской народной партии.

Сам Аграмунт считает, что некоторые члены ПАСЕ из украинской делегации использовали его визит в Сирию, чтобы начать кампанию против него. "Очевидно, что эта кампания организована украинской делегацией в связи с их национальными интересами против России и социалистами, а также крайне левыми ради политического шанса", – полагает спикер ПАСЕ.

Педро Аграмунт. Фото: GLOBAL LOOK press/Lu Suyan

По его словам, украинские парламентарии, социалисты и крайне левые увидели отличный шанс, чтобы атаковать из-за инициатив вести диалог. Председатель ПАСЕ обратил внимание на то, что целью его поездки в Сирию было продвижение мира.

По данным источника ТАСС, несмотря на тщетные попытки добиться отстранения главы ПАСЕ, он явится на заседание, намеченное на октябрь, чтобы "защитить демократию в Совете Европы".


Автор: Александр Комаров17 июля 2017, 14:58

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