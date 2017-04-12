Володин призвал продолжать поиски решений по Сирии

Председатель Госдумы встретился со спикером Народного Совета арабской республики Хадией Аббас. Главная тема переговоров – ситуация в Сирии. По словам Вячеслава Володина, атака американских военных на сирийский аэродром показывает, что есть страны, не заинтересованные в борьбе с терроризмом.

Спикер нижней палаты российского парламента отметил в ходе общения с сирийским коллегой отметил, что визит в Россию проходит в непростое время для сирийского народа. Именно на днях имел место новый виток напряжения вокруг вопросов урегулирования в Сирии.



"Нас это беспокоит, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Считаем, что нужно развивать диалог и в рамках диалога находить решения". По словам спикера Госдумы , что борьба с терроризмом будет идти более эффективно, если действовать совместно с законной властью Сирии.

Председатель Госдумы осудил удары США по сирийским объектам. Он подчеркнул, что произошедшее помогает террористам. "Военные удары по военному аэродрому в Сирии – это не просто недружественный акт со стороны США, а действия, которые играют на руку терроризму и перечеркивают все международные договоры и правовые акты", – заявил Володин.

"Этот акт, совершенный без санкций ООН, говорит о том, что есть страны, не заинтересованные в борьбе с терроризмом"

Напомним, с начала года депутаты Госдумы уже дважды посещали Сирию. Вместе с российской делегацией также приезжал глава ПАСЕ Педро Аграмунт.

Российские депутаты считают, что парламентскую дипломатию нужно активно развивать. Так, уверены в Думе, максимальное число представителей других стран смогут узнать, что на самом деле происходит в Сирии и как там идет борьба с терроризмом. Вячеслав Володин уверен, что в этот диалог необходимо включиться и председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также американские конгрессмены.

Спикер Госдумы подчеркнул, что сирийский парламент – это законная власть, народное собрание, и важно, чтобы представители США это понимали. "Когда вместо того чтобы разобраться и понять ситуацию, наносятся ракетные удары, это перечеркивает все международные договоренности и устав ООН, – сказал он. – Мы против такого вероломства и приняли решение, осуждающее ракетные атаки на Сирию".

В свою очередь, Хадия Аббас поблагодарила Россию за поддержку в борьбе с терроризмом. Она также выразила соболезнования семьям погибших при теракте петербургском метро. Атаки США на Сирию она назвала прямым доказательством того, что США поддерживает террористов "Исламского государства (организация запрещена в России – Прим. ред.).

По ее словам, представители американского парламента должны вести переговоры с Сирией. "Некоторые из них уже посетили Сирию и изменили представление о том, что творится в нашей стране", – цитирует ее "Парламентская газета".