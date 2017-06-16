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Политика

Вена недовольна антироссийскими санкциями

Фото: GLOBAL LOOK press/Helmut Meyer zur Capellen
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с первым заместителем президента Национального совета Австрии Карлхайнц Копф. Они обсудили ряд вопросов двустороннего и международного сотрудничества. В частности, речь шла об антироссийских санкциях Запада и работе российских представителей в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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В парламенте Австрии предлагают ЕС постепенно ослаблять санкций против России. Как заявил Карлхайнц Копф, Вену беспокоят отношения между Евросоюзом и Россией. По его словам, Австрия является одной из сторон, пытающихся "играть смягчающую роль и успокоить более жесткие позиции в рамках ЕС".

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Копф также высказался за диалог с Москвой, назвав его единственным путем решения проблемных вопросов. Он напомнил в ходе беседы с Вячеславом Володиным, что несколько месяцев сделал запрос в Еврокомиссию о постепенном смягчении санкций, которое должно прийти на смену нынешней политике ЕС.

"Мы ведь знаем, что невозможно на сто процентов выполнить план, – сказал австрийский парламентарий. – И мы должны прийти к более прагматичному пути и делать последовательные шаги к улучшению ситуации".

Фото: Анна Исакова/Фотослужба Госдумы

По его словам, Австрия в вопросе ослабления санкций намерена не сдавать позиции и идти по выбранному пути. Копф также отметил, что в его стране есть недовольные политикой Соединенных Штатов, называя ее "гегемониальной". При этом многие австрийцы выступают за мультиполярный мир, в котором значимую роль играет и Россия.

Пока же ситуация в США воспринимается в Австрии как непредсказуемая, из-за которой существует "много нестабильности", особенно беспокоящая на фоне кризисов, прежде всего в Сирии и на Ближнем Востоке. Копф призвал объединить усилия, чтобы стабилизировать ситуацию.

Фото: Анна Исакова/Фотослужба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь назвал тупиковыми решения Сената США по антироссийским санкциям. Он отметил, что с позиции силы нельзя выстраивать диалог. По его словам, это неприемлемо, особенно с учетом того, что "принимая решения, (США) затрагивают интересы европейских стран и не удосуживаются обсудить эти вопросы с парламентами европейских стран".

Политики России и Австрии также обсудили тему отношения США к Ирану. По мнению Копфа, позиция Вашингтона по отношению к Тегерану и ряда других стран фактически мешает стабилизации ситуации. "Я думаю, Иран может внести свой вклад в стабилизацию в данном регионе", – заявил австрийский законодатель, негативно оценив антииранские санкции.

Фото: Анна Исакова/Фотослужба Госдумы

Также в ходе встречи Вячеслава Володина и Карлхайнца Копфа был затронут вопрос участия российской делегации в ПАСЕ. По словам спикера нижней палаты российского парламента, регламент Ассамблеи должен быть изменен с тем, чтобы каждая делегация имела возможность высказать свою точку зрения. "Только в этом случае можно будет говорить об участии в работе ПАСЕ российской национальной делегации", – подчеркнул он.

По словам председателя Госдумы, лишение национальной делегации лишают слова противоречит базовым принципам парламентаризма и демократии. Необходимо оградить от скатывания в любую крайность, в том числе и парламентские структуры, сказал Вячеслав Володин. Он также призвал уважать национальное избирательное законодательство каждой страны, напомнив о голосовании во Франции, по итогам которого страну возглавил Эммануэль Макрон.

Фото: Анна Исакова/Фотослужба Госдумы

"Мы были недавно свидетелями выборов во Франции, интересно было посмотреть, учитывая, что в свое время я занимался этим с научной точки зрения", – отметил спикер Госдумы. Он считает, что ряд моментов в ходе избирательной кампании было "трудно понять с позиции здравого смысла". Но, отметил Володин, такова избирательная система Пятой Республики, "и мы не вправе вмешиваться и говорить, что у них что-то там неправильно".

Вячеслав Володин призвал, чтобы и к российскому законодательству относились уважительно, "тем более если оно соответствует всем демократическим принципам", несмотря на то, что в некоторых странах "решения принимаются для нас необычно, и вряд ли бы такие решения возможны были у нас".

"Это их решение, это их национальные законы, не должно быть двойных стандартов. Мы просто часто с этим сталкиваемся".

В ходе общения с Карлхайнцем Копфом Вячеслав Володин отметил его последовательную позицию в укреплении австрийско-российских отношений. Спикер Госдумы выразил надежду, что нынешняя встреча будет служить их дальнейшему развитию.

Автор: Денис Попов16 июня 2017, 16:40

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