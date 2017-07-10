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Регионы

Госдума поправит законопроект о курортном сборе

Фото: GLOBAL LOOK press/George Zakharchuk
Закон о курортном сборе будет серьезно скорректирован. Сегодня, 10 июля в Госдуме прошли парламентские слушания перед вторым чтением документа с участием представителей регионов и турбизнеса.
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Курортный сбор для отдыхающих в России планируется ввести с 2018 года в качестве эксперимента пока что в нескольких регионах: в Крыму, в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Первоначально планировалось, что он составит 100 рублей с человека в сутки, но на слушаниях в Думе прозвучало предложение снизить сбор в два раз раза на первый год эксперимента.

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Закон о курортном сборе доработают ко второму чтению

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил с этой инициативой. Он также предложил установить, что в первый год 70% доходов от сбора будут поступать в муниципальные бюджеты, а 30% – в региональные. Со второго года эксперимента все 100% средств предлагается перечислять муниципалитетам.

Кроме того, Макаров предложил ко второму чтению прописать в законопроекте норму, предполагающую, что в каждом регионе должен быть создан общественный совет, куда войдут, в частности, представители туриндустрии и общественные деятели. Эта структура будет следить за  целевым расходованием средств и фактически осуществлять гражданский контроль за чиновниками.

Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru

"Этот совет также будет готовить предложения, анализировать, давать оценку по подготовке законодательных актов регионов, нормативных актов муниципалитетов и договоров между муниципалитетами и регионами. А такие договоры придется заключать", – отметил Макаров.

Депутат сообщил и еще об одной поправке к документу, согласно которой курортный сбор будет выведен из вопросов межбюджетных отношений. "Мы считаем необходимым включить в закон специальную норму, что средства, собранные в рамках курортного сбора, независимо от того, какая ставка установлена, не могут учитываться при рассмотрении вопроса о бюджетной обеспеченности", – сказал глава комитета.

Фото: duma.gov.ru

Андрей Макаров успокоил критиков правительственного законопроекта, которые обращали внимание на создание Фонда развития курортной инфраструктуры. "Фонд не создается. Фонд – это не здание, люди, это бюджетный фонд, который существует только для того, чтобы обособить средства, полученные в результате сбора, от других средств и обеспечить их целевое использование", — пояснил Макаров.

Парламентарий отметил, что к законопроекту поступили многочисленные замечания и предложения, все они учтены при доработке документа ко второму чтению. Обсуждение  проходило совместно с представителями правительства, региональными властями и экспертным сообществом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на слушаниях о важности того, чтобы деньги поступали в муниципальные бюджеты, что послужит им мотивацией для привлечения средств и развития территорий.  "Если средства от курортного сбора будут идти в муниципалитеты, то это изменит менталитет чиновников", – сказал Володин.

Смысл введения курортного сбора заключается в том, что муниципалитеты должны радоваться каждому туристу и отдыхающему.

Спикер Думы вступил в полемику с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым, который сказал, что часть средств от курортного сбора должна идти в региональный бюджет. Вячеслав Володин высказал мнение, что решение по взиманию такого сбора должно восприниматься именно как возможность, в том числе, решения местных проблем.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

"Когда вы говорите, что разницы нет и средства могут зачисляться на региональный уровень, это значит, что муниципалитеты опять не будут иметь никакой мотивации", – обратился спикер к министру.

Володин также пояснил, что регионы будут самостоятельно определять, вводить ли им курортный сбор и какой будет его ставка. "Это может быть ставка нулевая, это может быть пять рублей, может быть десять рублей. Максимальная ставка, по предложению профильного комитета, сейчас вынесена на обсуждение в уменьшенном варианте в два раза", – сказал Володин.

На слушаниях, которые продолжались более трех часов, присутствовали  муниципальные депутаты, главы городов из южных регионов и представители законодательных собраний.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что введение курортного сбора станет большим подспорьем для муниципалитетов. Градоначальник привел такие данные: при населении города в 128 тысяч человек на отдых сюда приезжают 740 тысяч. При этом собственные доходы Евпатории составляют только 600 миллионов рублей в год, и этих денег не хватает даже на благоустройство.

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Pogontsev

Ранее главы некоторых регионов Центрального федерального округа не раз выражали желание войти в пилотную программу по введению курортного сбора. В частности, губернатор Ивановской области Павел Коньков сообщал, что хотел бы ввести курортный сбор в Плесе для развития инфраструктуры по обслуживанию туристов.

23 июня депутаты приняли в первом чтении правительственный проект закона, предлагающий в виде эксперимента взимать с 1 января 2018 года курортный сбор в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории страны.

Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Автор: Александр Комаров10 июля 2017, 16:11

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