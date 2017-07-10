Белоруссия воткнула нож в спину России

Белорусские политики приняли неожиданное решение на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Четыре парламентария из шести поддержали итоговую декларацию, в которой, в частности, осуждается "агрессия России против Украины".

В тексте документа, принятого ОБСЕ 9 июля 2017 года, говорится "об осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе". В этом заявлении подписавшие декларацию страны призывают Кремль прекратить "спонсирование террористической деятельности на Украине", приостановив поток денег, оружия и боевиков.

Отметим, что белорусская сторона также подписала этот документ. Лишь двое парламентариев из шести (сенатор Сергей Гайдукевич и депутат Андрей Рыбак) проголосовали против принятия декларации. После голосования они подчеркнули, что представители официального Минска не договаривались между собой о принятии единого решения.

"Я не мог поступить по-другому, потому что я политик, который работает в интересах нашего государства", – заявил после голосования Сергей Гайдукевич. "А для Белоруссии важно и быть в хороших отношениях с Россией, и нормально работать с Европейским союзом", – цитирует его местное издание TUT.BY.

Добавим, что все члены российской делегации проголосовали против принятия документа ОБСЕ. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев считает, что Запад "все время ждет от России некоего покаяния". "Мы никогда, на мой взгляд, по этому пути не пойдем… Есть колоссальная разница между той принципиальной стратегической позицией, которую занимает Россия, и вот это, на мой взгляд, ключевой момент", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, очередная сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходила с 5 по 9 июля в Минске. Итоговую декларацию конференции поддержал 91 депутат, 15 голосовали против, трое воздержались.