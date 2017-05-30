Белорусы отвергли ЕС ради дружбы с Россией

Подведены итоги нового соцопроса, проводившегося среди граждан Белоруссии независимым социологическим агентством BAW, работающим с территории соседней Польши. За ЕС высказалось рекордно мало респондентов, за союз – большинство.

Среди жителей Белоруссии преобладают пророссийские настроения. Связано это в том числе с многовековой совместной историей, осознанием единства народа двух стран, единым культурным кодом, пишут "Белорусские новости". Большинство респондентов высказались за независимую родину, но в союзе с Россией.

Данные опроса свидетельствуют: 41,7% опрошенных хотят жить "скорее в союзе с Россией", 22,8% – "безусловно, в союзе с Россией", суммарно – 64,5%. "Скорее в Европейском союзе" хотят быть 9,9% респондентов, "безусловно, в Европейском союзе" – 4,2%, суммарно – 14,1%. Затруднились ответить 19,5% белорусов.

За единое союзное государство Беларуси и России с единой валютой, президентом и парламентом высказались 12,1%. Еще 10,2% ждут, что "Беларусь войдет в состав России". Однозначно за новый союз, таким образом, проголосовали 22,3% опрошенных.

Мысль об интеграции с Россией появилась у жителей Белоруссии аккурат с того момента, как Крым вернулся в состав нашей страны. С тех пор пророссийские настроения в республике держатся примерно на одном уровне, без спадов, но и без статистически значимых пиков. Возвращение полуострова в Россию справедливо по мнению 65,7% белорусов. Примерно столько же считают невозможным повторение крымского сценария в отношении своей страны.

Андрей Елисеев, аналитик варшавского исследовательского центра EAST, напоминает, что в конце 2010 года интеграцию с ЕС поддерживали около 40% респондентов, и это на несколько процентных пунктов превышало число пророссийски настроенных белорусов.

"Во многом это стало следствием медиакампании в белорусских государственных СМИ, – сказал эксперт в комментарии для БелаПАН. – В течение 2010 года происходило потепление отношений с ЕС, конец которому был положен насилием в день выборов 19 декабря. К тому же в 2010 году белорусско-российские отношения были довольно конфликтными: энергетический конфликт, жесткий торг по условиям вхождения Беларуси в Таможенный союз, уменьшение российских субсидий и политическое давление на Беларусь со стороны России".

Но уже спустя год-другой настроения в белорусском обществе стали меняться. Каждый следующий опрос показывал, что граждане страны с все больше доверяли России и все меньше – ЕС.

"Отношение белорусов к ЕС стало отчасти приобретать иронично-скептический характер по поводу сложностей с разрешением миграционного кризиса и неспособности одержать победу над "Исламским государством" (группировка запрещена в России. – Прим. ред.), – отметил Елисеев. – В то же время образ России среди белорусов зачастую ассоциируется с мощью, помощью союзным государствам и военными победами в Сирии".