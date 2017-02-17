Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию

Последние несколько месяцев ознаменовались стремительным ухудшением отношений между Москвой и Минском на почве целого ряда споров и разногласий. Что привело к столь плачевной ситуации и как будут развиваться события в дальнейшем?

В конце прошлого года стукнуло 25 лет с момента подписания Беловежских соглашений, которые и дали старт российско-белорусским отношениям в их нынешнем виде. Несмотря на то что в те смутные времена Москва и Минск оказались по разные стороны границы, власти обеих стран осознавали необходимость тесной кооперации друг с другом в силу целого ряда экономических и геополитических причин. А с приходом к власти в Белоруссии Александра Лукашенко в 1994 году в отношениях двух государств и вовсе наступил, как тогда казалось, "медовый месяц".

Логическим его продолжением стало подписание Москвой и Минском в апреле 1996 года договора о создании Союзного государства. Предполагалось, что стороны постепенно организуют единое экономическое, валютное и оборонное пространство, это со временем станет предпосылкой для политического объединения двух стран. Стоит отметить, на тот момент как президенту России Борису Ельцину, так и Александру Лукашенко было выгодно подписание этого соглашения. Российский лидер путем запуска первого после распада СССР интеграционного проекта намеревался набрать дополнительные очки и обойти в предвыборной гонке главного оппонента на предстоящих выборах – коммуниста Геннадия Зюганова. А глава Белоруссии, в свою очередь, надеялся в дальнейшем возглавить Союзное государство.





Однако сразу после подписания договора его реализация столкнулась с рядом трудностей, прежде всего экономического характера. Так, еще в 1995-1996 годах Минск накопил задолженность в размере более миллиарда долларов за поставляемый в страну российский газ. Однако вскоре Москва "по-братски" списала эту колоссальную сумму. И несмотря на реальные, а не декларируемые дружеские шаги России, во многом именно "стараниями" белорусского руководства вопрос поставки энергоресурсов стал в дальнейшем настоящим краеугольным камнем в отношениях двух стран.

Копившееся многие годы напряжение нашло выход в прошлом году, когда Лукашенко в одностороннем порядке снизил оплату за российский газ. Москва, естественно, такой бесцеремонный шаг не оценила, к концу года выставив Минску долг в размере нескольких сотен миллионов долларов. Белорусский лидер, однако, не растерялся, в ультимативном и наглом тоне потребовав от России снизить и без того невысокие для Белоруссии цены на голубое топливо.





Кроме критики энергетической политики Москвы, Минск неоднократно выражал недовольство совместными с Россией интеграционными проектами. По словам некоторых официальных лиц белорусского государства, Москва якобы ущемляет права их страны в рамках Таможенного и Евразийского союзов.

Однако в то же время, как выяснилось, Минск не стесняется пользоваться отсутствием таможенного контроля между двумя странами в своих корыстных интересах. К примеру, в 2015 году Белоруссия поставила России в пять раз больше яблок, чем вырастила на своей территории. Как заявили эксперты, таким образом Минск в целях наживы решил направить в нашу страну запрещенные продуктовым эмбарго европейскую продукцию. Глава Россельхознадзора Сергей Данкерт, совершенно справедливо указавший Лукашенко на факт мошенничества, был нагло и бесцеремонно обвинен последним во лжи.

Откровенно пробуксовывает и военное сотрудничество между двумя странами. Так, в 2014-м Москва объявила об открытии в 2016 году базы российской авиации под Бобруйском. Стоит отметить, что ее создание было предусмотрено в рамках развития Союзного государства. Затем в 2015 году президент Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании базы. Однако процесс затормозился из-за позиции белорусского лидера. Лукашенко резко сдал назад, заявив, что якобы никаких консультаций между Минском и Москвой на этот счет не велось и ему по этому вопросу "ничего не известно". Таким образом, реализация проекта сорвалась именно из-за позиции Минска.





Примечательно, что Россия на данный момент арендует несколько военных объектов на территории Белоруссии. Один из них – радиолокационная станция (РЛС) "Волга" рядом с Барановичами, которая обеспечивает слежение за пусками баллистических ракет стран НАТО на северо-западном направлении. При этом договор об аренде военного объекта рассчитан до 2020 года. В сложившейся обстановке необходимо учитывать, что возможное дальнейшее ухудшение отношений между Минском и Москвой может поставить под вопрос использование Россией этой РЛС посредством продления срока аренды.

Кстати говоря, похожую ситуацию мы могли наблюдать всего лишь несколько лет назад в контексте российско-украинских отношений. Во времена, когда Крым еще был в составе Украины, тамошние националисты и радикальные либералы-западники настаивали на том, чтобы Черноморский флот России покинул Севастополь после окончания срока аренды военно-морской базы в 2017 году. К счастью, город воинской славы вернулся в состав нашей страны. Тем не менее Москве необходимо помнить об этом и на всякий случай иметь в виду возможность такого сценария, когда ситуация может повториться уже в контексте российско-белорусских отношений.

Таким образом, в настоящий момент отношения России и Белоруссии переживают один из наиболее сложных этапов после распада СССР. Возникает вопрос: а что же дальше? Вероятнее всего, каких-то радикальных изменений в отношениях двух стран в среднесрочной перспективе не произойдет, считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его мнению, подобное охлаждение между двумя странами происходит уже не в первый раз. "Отношения то улучшаются, то ухудшаются, это – заезженная колея, к которой власти обеих стран уже привыкли", - сказал эксперт в комментарии корреспонденту Dni.Ru.

Политолог утверждает, что точка невозврата может наступить, если Москва примет решение по пересмотру евразийского интеграционного проекта. "Думаю, это возможно, но это не означает, что Россия откажется от этой политики в принципе. Просто в таком случае она будет реализовываться уже не с прицелом на Запад, а в направлении на Восток", – полагает аналитик. При этом Салин отмечает, что в условиях кризиса отношений с Россией Лукашенко может попытаться найти союзника в лице Китая. "Однако китайцы очень жесткие и прагматичные переговорщики, которые не терпят характерные для политики белорусского лидера колебательные позиции", – сказал он.

Эксперт полагает, что Минск и в будущем будет проводить политику лавирования между основными геополитическими игроками. "Белоруссия не может выбрать какого-то одного союзника, ни Россию, ни Европу, ни кого-либо еще, поскольку это будет означать ее растворение в этом самом союзнике", – уверен Салин.

"Именно поэтому Лукашенко намерен и дальше в меру своих возможностей реализовывать стратегию "качелей", – резюмировал политолог.

Тем не менее хотелось бы, чтобы рано или поздно белорусские власти все-таки перестали играть в увлекательную, но очень опасную игру "усиди на двух стульях". Как показывает пример соседней Украины, излишнее увлечение этой забавой может привести к весьма непредсказуемым и даже кровавым последствиям. Остается надеяться, что в Минске наконец осознают, что единственный путь к процветанию Белоруссии – это крепкие, надежные и действительно братские взаимоотношения с Москвой.

