Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию

Побег Вороненкова и Максаковой ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Дом-2 Здоровье

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Пятница 17 февраля
Лента новостей
14:28
Подросток убил одноклассника во время урока
14:13
В московской школе пятикласснику сломали позвоночник
13:59
В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты
13:58
Автобус с пассажирами перевернулся в Карелии
13:54
Марина Александрова вышла в свет в пижаме
13:49
Челябинец построил дом из 12 тысяч бутылок от шампанского
13:44
Суд в очередной раз назначил гонщице Багдасарян штраф
13:34
"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира
13:33
Пересильд восхитила своим декольте до пупа
13:17
Канада лишит доходов Google и Facebook
13:12
До возрождения мамонтов осталось несколько лет
12:59
Москвичка умерла при попытке выйти из запоя
12:52
Прилепин перевозит жену и детей в осажденный Донбасс
12:49
Значение имени Надежда
12:48
Московское метро избавляется от бабушек
12:45
Создатель "Жди меня" в тяжелом состоянии в больнице
12:36
Названы лучшие косметические средства в мире
12:23
В Москве пропал военнослужащий Минобороны
12:18
Как бороться с сильной рукой Трампа (видео)
12:15
Егор Кончаловский о безденежье и романах отца
12:11
Малахов и Корчевников копаются в мусоре
12:10
Лера Кудрявцева рассказала о потере
12:04
Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
12:02
В Москве нигериец держал подругу в сексуальном рабстве
11:43
Мужчина сделал операцию по смене пола в 72 года
11:35
Проблемы знаменитых папиных дочек
11:33
Пенсионерка упала на рельсы в метро Москвы
11:24
Власти нашли средство борьбы с легализацией преступного капитала
11:23
Первые потери в торговой войне США и Китая
11:20
США разглядели на Украине "музыкальный кризис"
11:17
Работнику московского метро оторвало палец
11:13
Актер сериала "Молодежка" прилюдно подрался
11:09
Москвичей ждет рост цен на бензин
11:05
Главные события Москвы с 17 по 23 февраля 2017 года
11:03
Пригожин: У Лепса были убытки и долги
11:03
Грабители с пистолетом угнали Opel у безработного
10:50
Немцы забыли позаботиться о Тиллерсоне
10:49
Московский суд оправдал обвиняемого в убийстве геев
10:48
Мать рассекретила пол будущих детей Клуни
10:35
Подруга разоткровенничалась о разрыве Бони с миллионером
10:09
Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой
09:52
Жена отказалась выйти на сцену к 70-летнему Малежику
09:52
Посетителя ресторана в центре Москвы обокрали на 6 млн
09:31
Пенсионерка из России погибла в ДТП в Таиланде
09:15
Известную российскую певицу поздравляют с рождением первенца
09:13
Ветерана ГРУ обвинили в убийстве бизнесмена в Подмосковье
09:10
Пьяный тагильчанин выжил после падения с седьмого этажа
08:56
Помолодевший Бондарчук появился на премьере
08:55
Москвичам подарили дополнительные дни бесплатной парковки
08:46
Россияне молятся за прооперированную Вайкуле
08:39
Лондон нанес подлый удар по российскому ЧМ-2018
08:28
Россия разделается с советскими долгами
08:17
Замужняя Николь Кидман рассказала о помолвке с другим мужчиной
07:55
От живодерок из Хабаровска добились признаний и раскаяния
22:00
Для женщин вычислили идеальный танец (видео)
21:50
На севере Москвы разбился мужчина
21:45
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
21:36
Житель Вологды пошел на жестокое убийство из-за еды
21:30
Борис Корчевников станет отцом двоих детей
21:26
Мужчина выпал с пятого этажа в Екатеринбурге
21:15
Как выглядит типичный преступник
21:12
Челябинский "маньяк" оказался грабителем
21:05
Очевидцы сняли последствия страшного ДТП в Екатеринбурге
20:55
Поезд протаранил Оку под Ставрополем
20:48
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе
20:47
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
20:43
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее
20:35
У "групп смерти" нашли украинский след
20:30
При взрыве в Багдаде погибли больше полусотни человек
20:27
На Украине завели дело против майора Прилепина
20:23
Уличенный в краже школьник найден мертвым под Вологдой
20:14
Самой "горячей" женщиной Китая стала 70-летняя старушка
20:10
Лолита отрезала подбородок из-за ухода мужа (видео)
20:05
Личная жизнь звезд сериала "Молодежка"
19:59
Последствия смертельного ДТП на севере Москвы попали на видео
19:18
В России разработают закон о роботах
19:06
ДТП с двумя грузовиками парализовало тоннель в Москве
18:58
У звезды "Дома-2" перед операцией сдали нервы
18:53
Паук победил змею в смертельном бою (видео)
18:48
Волосожар и Траньков впервые стали родителями
18:34
Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США
18:32
Укупник переехал в гараж из-за жены
18:28
Похитители на Priora схватили девушку на юге Москвы
18:20
Пригожин в шоке от побега Максаковой
18:15
ОНФ поможет улучшить качество дорог
18:05
В доме в центре Москвы прогремел взрыв
18:00
Солист группы "Руки вверх" занялся мясом
17:55
Поиски бомбы в метро Москвы окончены
17:50
Обманутая жена подожгла разлучницу в Югре
17:47
За год на российских дорогах погибли 20 тысяч человек
17:46
Лукашенко нашел неожиданную замену России
17:22
Что известно о новом избраннике Бузовой
17:19
Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине
17:14
Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
17:13
ЦБ поэтапно переведет бюджетников на "Мир"
17:11
Витамины группы В помогают от шизофрении
16:52
Футболист сборной Украины умер в 28 лет
16:45
Сестра Браташ набросилась на Джигурду в суде
16:40
Лоза встал на защиту Максаковой
16:30
Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему человечество никогда не сможет победить рак
Тарзан дал интимный совет Джигурде
Россияне молятся за прооперированную Вайкуле
Пугачева – Лолите: Достала ты уже своими номерами
Малахов и Корчевников копаются в мусоре
Егор Кончаловский о безденежье и романах отца
Политика

Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию

Александр Лукашенко. Фото: Дни.Ру
Последние несколько месяцев ознаменовались стремительным ухудшением отношений между Москвой и Минском на почве целого ряда споров и разногласий. Что привело к столь плачевной ситуации и как будут развиваться события в дальнейшем?
прочитано 3500 раз

В конце прошлого года стукнуло 25 лет с момента подписания Беловежских соглашений, которые и дали старт российско-белорусским отношениям в их нынешнем виде. Несмотря на то что в те смутные времена Москва и Минск оказались по разные стороны границы, власти обеих стран осознавали необходимость тесной кооперации друг с другом в силу целого ряда экономических и геополитических причин. А с приходом к власти в Белоруссии Александра Лукашенко в 1994 году в отношениях двух государств и вовсе наступил, как тогда казалось, "медовый месяц".

ПО ТЕМЕ

Белоруссия готова разорвать союз с Россией

Минск остро отреагировал на решение Москвы

Лукашенко нашел неожиданную замену России

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Логическим его продолжением стало подписание Москвой и Минском в апреле 1996 года договора о создании Союзного государства. Предполагалось, что стороны постепенно организуют единое экономическое, валютное и оборонное пространство, это со временем станет предпосылкой для политического объединения двух стран. Стоит отметить, на тот момент как президенту России Борису Ельцину, так и Александру Лукашенко было выгодно подписание этого соглашения. Российский лидер путем запуска первого после распада СССР интеграционного проекта намеревался набрать дополнительные очки и обойти в предвыборной гонке главного оппонента на предстоящих выборах – коммуниста Геннадия Зюганова. А глава Белоруссии, в свою очередь, надеялся в дальнейшем возглавить Союзное государство.

Александр Лукашенко и Борис Ельцин. Фото: wikipedia.org

Однако сразу после подписания договора его реализация столкнулась с рядом трудностей, прежде всего экономического характера. Так, еще в 1995-1996 годах Минск накопил задолженность в размере более миллиарда долларов за поставляемый в страну российский газ. Однако вскоре Москва "по-братски" списала эту колоссальную сумму. И несмотря на реальные, а не декларируемые дружеские шаги России, во многом именно "стараниями" белорусского руководства вопрос поставки энергоресурсов стал в дальнейшем настоящим краеугольным камнем в отношениях двух стран.

Копившееся многие годы напряжение нашло выход в прошлом году, когда Лукашенко в одностороннем порядке снизил оплату за российский газ. Москва, естественно, такой бесцеремонный шаг не оценила, к концу года выставив Минску долг в размере нескольких сотен миллионов долларов. Белорусский лидер, однако, не растерялся, в ультимативном и наглом тоне потребовав от России снизить и без того невысокие для Белоруссии цены на голубое топливо. 


Кроме критики энергетической политики Москвы, Минск неоднократно выражал недовольство совместными с Россией интеграционными проектами. По словам некоторых официальных лиц белорусского государства, Москва якобы ущемляет права их страны в рамках Таможенного и Евразийского союзов.

Однако в то же время, как выяснилось, Минск не стесняется пользоваться отсутствием таможенного контроля между двумя странами в своих корыстных интересах. К примеру, в 2015 году Белоруссия поставила России в пять раз больше яблок, чем вырастила на своей территории. Как заявили эксперты, таким образом Минск в целях наживы решил направить в нашу страну запрещенные продуктовым эмбарго европейскую продукцию. Глава Россельхознадзора Сергей Данкерт, совершенно справедливо указавший Лукашенко на факт мошенничества, был нагло и бесцеремонно обвинен последним во лжи.

Откровенно пробуксовывает и военное сотрудничество между двумя странами. Так, в 2014-м Москва объявила об открытии в 2016 году базы российской авиации под Бобруйском. Стоит отметить, что ее создание было предусмотрено в рамках развития Союзного государства. Затем в 2015 году президент Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании базы. Однако процесс затормозился из-за позиции белорусского лидера. Лукашенко резко сдал назад, заявив, что якобы никаких консультаций между Минском и Москвой на этот счет не велось и ему по этому вопросу "ничего не известно". Таким образом, реализация проекта сорвалась именно из-за позиции Минска.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Примечательно, что Россия на данный момент арендует несколько военных объектов на территории Белоруссии. Один из них – радиолокационная станция (РЛС) "Волга" рядом с Барановичами, которая обеспечивает слежение за пусками баллистических ракет стран НАТО на северо-западном направлении. При этом договор об аренде военного объекта рассчитан до 2020 года. В сложившейся обстановке необходимо учитывать, что возможное дальнейшее ухудшение отношений между Минском и Москвой может поставить под вопрос использование Россией этой РЛС посредством продления срока аренды.

Кстати говоря, похожую ситуацию мы могли наблюдать всего лишь несколько лет назад в контексте российско-украинских отношений. Во времена, когда Крым еще был в составе Украины, тамошние националисты и радикальные либералы-западники настаивали на том, чтобы Черноморский флот России покинул Севастополь после окончания срока аренды военно-морской базы в 2017 году. К счастью, город воинской славы вернулся в состав нашей страны. Тем не менее Москве необходимо помнить об этом и на всякий случай иметь в виду возможность такого сценария, когда ситуация может повториться уже в контексте российско-белорусских отношений.

Таким образом, в настоящий момент отношения России и Белоруссии переживают один из наиболее сложных этапов после распада СССР. Возникает вопрос: а что же дальше? Вероятнее всего, каких-то радикальных изменений в отношениях двух стран в среднесрочной перспективе не произойдет, считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его мнению, подобное охлаждение между двумя странами происходит уже не в первый раз. "Отношения то улучшаются, то ухудшаются, это – заезженная колея, к которой власти обеих стран уже привыкли", - сказал эксперт в комментарии корреспонденту Dni.Ru.

Павел Салин. Фото: кадр youtube.com

Политолог утверждает, что точка невозврата может наступить, если Москва примет решение по пересмотру евразийского интеграционного проекта. "Думаю, это возможно, но это не означает, что Россия откажется от этой политики в принципе. Просто в таком случае она будет реализовываться уже не с прицелом на Запад, а в направлении на Восток", – полагает аналитик. При этом Салин отмечает, что в условиях кризиса отношений с Россией Лукашенко может попытаться найти союзника в лице Китая. "Однако китайцы очень жесткие и прагматичные переговорщики, которые не терпят характерные для политики белорусского лидера колебательные позиции", – сказал он.

Эксперт полагает, что Минск и в будущем будет проводить политику лавирования между основными геополитическими игроками. "Белоруссия не может выбрать какого-то одного союзника, ни Россию, ни Европу, ни кого-либо еще, поскольку это будет означать ее растворение в этом самом союзнике", – уверен Салин.

"Именно поэтому Лукашенко намерен и дальше в меру своих возможностей реализовывать стратегию "качелей", – резюмировал политолог.

Тем не менее хотелось бы, чтобы рано или поздно белорусские власти все-таки перестали играть в увлекательную, но очень опасную игру "усиди на двух стульях". Как показывает пример соседней Украины, излишнее увлечение этой забавой может привести к весьма непредсказуемым и даже кровавым последствиям. Остается надеяться, что в Минске наконец осознают, что единственный путь к процветанию Белоруссии – это крепкие, надежные и действительно братские взаимоотношения с Москвой. 

Автор: Иван Поляков17 февраля 2017, 11:45

Политика

Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию
Литва подначивает Лукашенко отвернуться от России
Лавров заступился за униженных Тиллерсоном журналистов
Путин рассказал о массовой ротации губернаторов

Шоу-бизнес

Самые яркие романы Марии Максаковой
Марина Александрова вышла в свет в пижаме
Пугачева – Лолите: Достала ты уже своими номерами
Тарзан дал интимный совет Джигурде

Проишествия

Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США

Lifestyle

Прилепин перевозит жену и детей в осажденный Донбасс
Названы лучшие косметические средства в мире
США разглядели на Украине "музыкальный кризис"
Главные события Москвы с 17 по 23 февраля 2017 года
Шоу-бизнес

Россияне молятся за прооперированную Вайкуле

Известная певица перенесла свои концерты
Шоу-бизнес

Известную российскую певицу поздравляют с рождением первенца

Супруг артистки сфотографировался с новорожденной крохой
Шоу-бизнес

Пригожин: У Лепса были убытки и долги

Продюсер прокомментировал решение артиста объединить бизнес с Агаларовым
Происшествия

Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына

Отряд убийц мог покончить с Ким Чен Намом из-за наследства

Гороскоп

Борис Корчевников станет отцом двоих детей
Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Пересильд восхитила своим декольте до пупа
Помолодевший Бондарчук появился на премьере
Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери
Зара сильно исхудала после травли

Спорт

Лондон нанес подлый удар по российскому ЧМ-2018
Каролин Возняцки уговорила обнажиться Серену Уильямс
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании

Регионы

Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
Музыканта "Сектора Газа" увезли в реанимацию
Корова в автобусе насмешила соцсети
Девушка избила жениха за отказ жениться
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru