Минск жестко ответил на хамство Киева

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало "на ковер" посла Украины Игоря Кизима. Причиной стали некорректные высказывания дипломата о прошедших недавно с участием официального Минска учениях "Славянское братство-2017".

Кизиму указали на недопустимость его высказываний о прошедших маневрах. В частности, украинский посол заявил, что прошедшие учения – это не более чем "театрализованное представление" без какого-либа международного наблюдения.

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Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии эти высказывания назвали тенденциозными. "Сделанные им (послом. – Прим.ред.) заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ", – говорится в заявлении белорусского МИДа.

Внимание Кизима было обращено на то, что учения проводились в полном соответствии с нормами международного права, а также обязательствами Белоруссии в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, в Минске украинскому дипломату напомнили, что Белоруссия всегда демонстрировала военное доверие и открытость в отношении своих соседей.

"По нашему приглашению военные наблюдатели Украины, как и других соседних государств, наблюдали за активными фазами всех основных военных учений – от "Неман – 2001" и до "Запад – 2013", – отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.





Многонациональные военные учения "Славянское братство-2017" проходили с 6 по 15 июня под Брестом. В маневрах принимали участие военнослужащие России, Белоруссии и Сербии. Среди них более 300 человек из Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, свыше 400 военных 38-й отдельной десантной бригады Сил специального назначения Белоруссии, а также 50 представителей специальной бригады Сербии. В учениях была активно задействована боевая и военно-транспортная авиация.

