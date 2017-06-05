Захарова пристыдила трусливого финского журналиста

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ финского журналиста от поездки в Чечню. По-русски такой поступок называется трусостью, заявила она.

"Честно говоря, я была о нем лучшего мнения", – сказала дипломат о финском корреспонденте. По ее словам, он был готов ехать, однако ему запретила редакция. "А он и сдался. <...> Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется "струсить", – написала она в своем Facebook.

Захарова подчеркнула, что вместо работы "на земле" редакция финского издания сразу начала говорить о неуместности вовлечения властей. "Одним словом, ловля покемонов западными журналистами продолжается. Но я уверена, когда-нибудь им станет брезгливо выдавать это за журналистику, они вернутся к настоящей беспристрастной работе", – заключила официальный представитель МИД России.





Напомним, несколько дней назад во время брифинга корреспондент финского телевидения Эрка Микконен задал Захаровой вопрос о якобы притеснениях представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Тема получила огласку в СМИ в начале апреля этого года, когда "Новая газета" со ссылкой на некие анонимные источники в правоохранительных органах республики сообщила о задержаниях и убийствах лиц нетрадиционной ориентации в Чечне.

В ответ Захарова обратилась к президенту Рамзану Кадырову, предложив организовать визит журналиста в республику, чтобы он ознакомился с ситуацией на месте. "Вы получили приглашение, дело за малым – собраться. Вы же не боитесь? Ну все. Все сделаем", – заверила она корреспондента.





Инициативу дипломата поддержал и сам глава Чечни. "В нашей республике каждый день – день открытых дверей. Приезжайте. Пишите правду", – написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Позднее Микконен объяснил причину своего отказа. По словам журналиста, его канал "не участвует в таких экскурсиях", где "трудно делать объективную журналистику". Он подчеркнул, что это "слишком больная тема". Для кого она больная, Микконен, правда, не счел нужным объяснить.