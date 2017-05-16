Захарова высмеяла "самый главный секрет" Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию, что президент США Дональд Трамп якобы разболтал министру иностранных дел Сергею Лаврову секретные данные. Она в шутку заметила, что "американские газеты можно использовать по-разному", но верить им не стоит.

Мария Захарова в своем аккаунте в социальной сети Facebook рассказала, что после ее возвращения из Мадрида многие попросили подтвердить или опровергнуть информацию о якобы переданных секретных сведениях. "Включаю телефон, а там... десятки сообщений "мариявладимировна,аправдатрамплавровурассказалсамыйглавныйсекрет?" – написала представитель МИДа.

Она отметила, что в наше время читать американские газеты не стоит. "Их можно использовать по-разному, но читать не надо – последнее время это уже не только вредно, но и опасно", – пошутила Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что она еще 11 мая 2017 года предупреждала о возможных "вбросах" после переговоров Трампа и Лаврова. По ее словам, изначально кампания по продвижению фейковых новостей должна была сопровождаться поддельными снимками. "Эту часть плана информационной кампании мы разрушили, опубликовав фотографии так, как это положено по всем законам профессиональной этики", – пояснила Захарова.

Свое сообщение она сопроводила хэштегом #МИДзнал. "Как жить в этом нестабильном информационном мире? С удовольствием", – философски заключила официальный представитель ведомства.

Напомним, ранее американские журналисты сообщили, что президент США Дональд Трамп выдал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретные данные об "Исламском государстве" (террористическая организация, запрещена в нашей стране). В администрации президента информацию опровергли, однако многие все же укорили не следящего за речью политика.