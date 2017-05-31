Захарова ударила по авторитету Меркель

Мария Захарова недоумевает по поводу заявления Ангелы Меркель, сказавшей, что ЕС придется взять судьбу Европы в свои руки. По мнению Захаровой, время, когда Старый Свет был самостоятельным, прошло.

По итогам встречи глав стран "Большой семерки", прошедшей в Италии, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Европа отныне должны полагаться только на себя. К такому выводу канцлерин пришла после того, как в ходе саммита его участники так и не смогли договориться по ряду ключевых вопросов, сообщает The Guardian.

По мнению экспертов, заявление Меркель следует понимать как невозможность Европы рассчитывать на помощь США и Великобритании. Это подтверждают и слова самой канцлерин, отметившей, что пора налаживать отношения между Берлином и Парижем. Die Welt поясняет: ФРГ больше не видит в США надежного партнера.

"Времена, когда мы могли полностью зависеть от других, фактически прошли. Я лично в этом убедилась в последние дни. Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки", – сказала канцлер.

В ходе брифинга в МИД России Мария Захарова выразила от имени ведомства недоумение по поводу заявления Ангелы Меркель. По словам дипломата, ЕС уже давно не принимает самостоятельные решения.

Брифинг официального представителя МИД России М.Захаровой, 31 мая 2017 года https://t.co/7W3zx8JWeX — МИД России ���� (@MID_RF) 31 мая 2017 г.

"Всегда казалось, что Евросоюз – это абсолютно самоценное объединение, обладающее таким колоссальным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, что ему не нужны никакие дополнительные кураторы", – отметила она.

Однако последние события показали, что ситуация сильно изменилась. Теперь же, по мнению Захаровой, "ориентироваться на заявление Меркель не стоит".