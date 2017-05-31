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Политика

Захарова ударила по авторитету Меркель

Мария Захарова. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Мария Захарова недоумевает по поводу заявления Ангелы Меркель, сказавшей, что ЕС придется взять судьбу Европы в свои руки. По мнению Захаровой, время, когда Старый Свет был самостоятельным, прошло.
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По итогам встречи глав стран "Большой семерки", прошедшей в Италии, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Европа отныне должны полагаться только на себя. К такому выводу канцлерин пришла после того, как в ходе саммита его участники так и не смогли договориться по ряду ключевых вопросов, сообщает The Guardian. 

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По мнению экспертов, заявление Меркель следует понимать как невозможность Европы рассчитывать на помощь США и Великобритании. Это подтверждают и слова самой канцлерин, отметившей, что пора налаживать отношения между Берлином и Парижем. Die Welt поясняет: ФРГ больше не видит в США надежного партнера.

"Времена, когда мы могли полностью зависеть от других, фактически прошли. Я лично в этом убедилась в последние дни. Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки", – сказала канцлер.

В ходе брифинга в МИД России Мария Захарова выразила от имени ведомства недоумение по поводу заявления Ангелы Меркель. По словам дипломата, ЕС уже давно не принимает самостоятельные решения.

"Всегда казалось, что Евросоюз – это абсолютно самоценное объединение, обладающее таким колоссальным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, что ему не нужны никакие дополнительные кураторы", – отметила она.

Однако последние события показали, что ситуация сильно изменилась. Теперь же, по мнению Захаровой, "ориентироваться на заявление Меркель не стоит".

Автор: Алексей Минин31 мая 2017, 14:52
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