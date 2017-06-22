Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева

"Сейчас кто-то накручивает повестку о том, что у меня есть амбиции стать губернатором Кузбасса", – передает слова Неверова РИА Новости. Вице-спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что у него нет планов занять кресло губернатора ни в Кемеровском, ни в любом другом регионе.

По словам Неверова, с приходом Тулеева Кузбасс стал одним из самых развитых регионов страны. "Он, Аман Гумирович Тулеев, мой наставник и учитель. Всегда его поддерживал и буду поддерживать. Желаю ему здоровья и успехов в реализации всех намеченных планов", – сказал политик.

Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проходит курс реабилитации после операции на позвоночнике. Он находится в городской клинической больнице.

Как сообщил замгубернатора Кемеровской области Валерий Цой, Тулеев находится в больнице №3 города Кемерово с 11 июня. По словам Цоя, руководителю региона проводилась плановая операция в немецкой клинике и врачи приняли решение "существенно увеличить размер оперативного вмешательства".

Замгубернатора отметил, что процедура продолжалась девять часов, но затем развилось послеоперационное осложнение "в виде пневмонии". Тем не менее, подчеркнул Цой, Тулеев "рвется в бой", его состояние стабильно и не вызывает опасений.