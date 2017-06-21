Губернатору Тулееву сделали операцию на позвоночнике

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был вынужден лечь под нож. Политику провели сложную операцию на позвоночнике.
"Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции", – цитирует "Газета.ru" официального представителя губернатора. Ранее сообщалось, что информация о болезни Тулеева не соответствует действительности.
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