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Аман Гумирович Тулеев

Экс-губернатор Кемеровской области
Аман Гумирович Тулеев
  • Дата рождения: 13 мая 1944
  • Место рождения: город Красноводск, Туркменская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Телец
  • Жена/Муж: Тулеева Эльвира Федоровна
  • Дети: Дмитрий, Андрей

Родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск (ныне - Туркменбаши) Туркменской ССР. В 1964 году окончил с отличием Тихорецкий железнодорожный техникум. После окончания учебы был направлен в поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по железнодорожной станции.

Проходил срочную службу, был сапером. После демобилизации вернулся в Мундыбаш на прежнюю должность. В 1969 году стал начальником железнодорожной станции. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, после чего стал начальником железнодорожной станции в Междуреченске (по 1978 год).

После этого работал в Новокузнецке: сначала был заместителем, а затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

В 1985 году стал заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В 1988 году закончил Академию общественных наук, тогда же стал начальником Кемеровской железной дороги (была одной из крупнейших в СССР).

В 1990 году Тулеев избрался в Верховный Совет РСФСР, в марте того же года стал депутатом Кемеровского облсовета, а затем его председателем. Одновременно возглавил Кемеровский облисполкома.

В апреле 1991 года будучи кандидатом, баллотировался на пост президента России и занял четвертое место среди шести участников. В 1993 году стал членом Совета Федерации. В 1994 - 1996 годах был председателем Заксобрания Кемеровской области.

Участвовал в выборах президента России еще раз, в 1996 году. Перед первым туром снял свою кандидатуру в пользу кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова. В 1996 - 1997 годах Аман Тулеев входил в кабмин страны, занимая пост министра по сотрудничеству со странами СНГ.

В июле 1997 года назначен главой администрации Кемеровской области, а позже избран губернатором региона (95% голосов). В 2001 году вновь избран губернатором (93,5% голосов).

В 2000 году снова участвовал в президентских выборах и стал четвертым из 11 кандидатов. В 2005 году по представлению главы государства был наделен полномочиями губернатора Кемеровской области на пять лет. В 2010 году региональные депутаты продлили полномочия Тулеева на новый срок. В 2015 году в связи с окончанием истечением срока полномочий губернатора Кемеровской области указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.

Аман Тулеев занимается научной работой, является автором более двух десятков книг и брошюр, известен большим количеством публикаций и выступлений В СМИ, в том числе, зарубежных. Является доктором политических наук, имеет звание профессора.

Награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Александра Невского, более 20 медалями, имеет ведомственные награды. Тулеев обладателем званий "Почетный шахтер" и "Почетный железнодорожник".

Женат. Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, сейчас на заслуженном отдыхе. Вырастили и воспитали двух сыновей — Дмитрия и Андрея. Младший сын Андрей трагически погиб в мае 1998 года. Имеет внуков Станислава, Андрея, Тимура и Татьяну.

1 апреля 2018 года после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" подал в отставку.

Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление

Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Бывший губернатор Кемеровской области, председатель областного совета народных депутатов Аман Тулеев заявил, что устал от политики. Он признался, что не намерен участвовать в осенних выборах в областной парламент, равно как и становиться членом Совета Федерации. Аман Тулеев руководил Кемеровской областью больше 20 лет и считает, что разговоры о противостоянии законодательной и исполнительной ветвей власти в регионе не стихнут, если он вновь пойдет на выборы.

Тулеев бежит из страны после трагедии в Кемерово

Тулеев бежит из страны после трагедии в Кемерово
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев уедет лечиться за границу. Бывший губернатор региона покинет страну на три-четыре месяца. Сообщается, что Аман Тулеев отправится за рубеж сразу после инаугурации президента Владимира Путина.

Униженный Тулеев в панике ищет защиты

Униженный Тулеев в панике ищет защиты
Председатель Совета народных депутатов Кузбасса Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову. Бывший губернатор региона просит защитить его честь и достоинство.  Экс-губернатор отмечает, что в Сети стало появляться много оскорблений, лжи и дезинформации.

Тулеев угодил в грандиозный скандал на новой должности

Тулеев угодил в грандиозный скандал на новой должности
Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавившего Совет народных депутатов региона, могут  лишить мандата. Решение об этом примет Генпрокуратура России. Дело в том, что при вступлении в должность Тулеев не принял присягу, как того требует местное законодательство.

Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева

Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева
Кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли супруга, трое детей и сестра, высказался об избрании экс-главы Кузбасса Амана Тулеева на новый пост. Мужчина заявил, что резко негативно воспринимает назначение бывшего губернатора региона председателем парламента Кемеровской области. Востриков уверен, что избрание Тулеева неэффективно.

Высокопоставленный чиновник принес себя в жертву ради Тулеева

Высокопоставленный чиновник принес себя в жертву ради Тулеева
Досрочно подал в отставку глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын. Чиновник сделал это 9 апреля. По словам Синицына, его заявление депутаты смогут рассмотреть на сессии 10 апреля.

"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом

"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Ушедший в отставку глава Кузбасса Аман Тулеев получил к пенсии "золотой парашют". В его "активах" теперь – гигантская дача в сосновом бору, служебный кабинет и пожизненный статус. Аман Гумирович может быть спокоен: его ждет счастливая и безбедная старость.

Как уволенный из-за трагедии Тулеев получил престижную должность

Как уволенный из-за трагедии Тулеев получил престижную должность
"Многоходовка" с возвращением Амана Тулеева во власть – скорее всего, собственная инициатива политика. Однако эта импровизация может вызвать всплеск негативных настроений среди жителей региона, считают эксперты. Аман Тулеев возглавлял список "Единой России" на выборах в местное Заксобрание в 2013 году.

Тулеев получил высокую должность после отставки

Тулеев получил высокую должность после отставки
Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев займет новую должность в регионе. По информации СМИ, политик может занять пост спикера местного законодательного собрания. Решение о присвоении Тулееву вакантного депутатского мандата было принято во вторник, 3 апреля, на совещании в избирательной комиссии, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на секретаря местного избиркома Михаила Пименова.

Сгорел на работе: ушла эпоха Амана Тулеева

Сгорел на работе: ушла эпоха Амана Тулеева
Политический тяжеловес Аман Тулеев добровольно оставил кресло руководителя Кемеровской области. Более 20 лет он управлял регионом, стабильно числящимся в середнячках. Несмотря на это, Тулееву удавалось добиваться фантастических результатов электоральной поддержки: за него голосовали на выборах более 90% жителей области. СЛУХИ И ФАКТЫ Об отставке Тулеева активно заговорили в прошлом году, когда губернатор на несколько месяцев выпал из информационного поля в связи с болезнью.

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