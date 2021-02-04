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Аман Гумирович Тулеев

Аман Гумирович Тулеев Экс-губернатор Кемеровской области

  • Дата рождения: 13 мая 1944
  • Место рождения: город Красноводск, Туркменская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Телец
  • Жена/Муж: Тулеева Эльвира Федоровна
  • Дети: Дмитрий, Андрей

Родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск (ныне - Туркменбаши) Туркменской ССР. В 1964 году окончил с отличием Тихорецкий железнодорожный техникум. После окончания учебы был направлен в поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по железнодорожной станции.

Проходил срочную службу, был сапером. После демобилизации вернулся в Мундыбаш на прежнюю должность. В 1969 году стал начальником железнодорожной станции. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, после чего стал начальником железнодорожной станции в Междуреченске (по 1978 год).

После этого работал в Новокузнецке: сначала был заместителем, а затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

В 1985 году стал заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В 1988 году закончил Академию общественных наук, тогда же стал начальником Кемеровской железной дороги (была одной из крупнейших в СССР).

В 1990 году Тулеев избрался в Верховный Совет РСФСР, в марте того же года стал депутатом Кемеровского облсовета, а затем его председателем. Одновременно возглавил Кемеровский облисполкома.

В апреле 1991 года будучи кандидатом, баллотировался на пост президента России и занял четвертое место среди шести участников. В 1993 году стал членом Совета Федерации. В 1994 - 1996 годах был председателем Заксобрания Кемеровской области.

Участвовал в выборах президента России еще раз, в 1996 году. Перед первым туром снял свою кандидатуру в пользу кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова. В 1996 - 1997 годах Аман Тулеев входил в кабмин страны, занимая пост министра по сотрудничеству со странами СНГ.

В июле 1997 года назначен главой администрации Кемеровской области, а позже избран губернатором региона (95% голосов). В 2001 году вновь избран губернатором (93,5% голосов).

В 2000 году снова участвовал в президентских выборах и стал четвертым из 11 кандидатов. В 2005 году по представлению главы государства был наделен полномочиями губернатора Кемеровской области на пять лет. В 2010 году региональные депутаты продлили полномочия Тулеева на новый срок. В 2015 году в связи с окончанием истечением срока полномочий губернатора Кемеровской области указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.

Аман Тулеев занимается научной работой, является автором более двух десятков книг и брошюр, известен большим количеством публикаций и выступлений В СМИ, в том числе, зарубежных. Является доктором политических наук, имеет звание профессора.

Награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Александра Невского, более 20 медалями, имеет ведомственные награды. Тулеев обладателем званий "Почетный шахтер" и "Почетный железнодорожник".

Женат. Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, сейчас на заслуженном отдыхе. Вырастили и воспитали двух сыновей — Дмитрия и Андрея. Младший сын Андрей трагически погиб в мае 1998 года. Имеет внуков Станислава, Андрея, Тимура и Татьяну.

1 апреля 2018 года после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" подал в отставку.

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