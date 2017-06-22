Губернатора Тулеева отправили на реабилитацию

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проходит курс реабилитации после операции на позвоночнике. Он находится в городской клинической больнице.
Состояние Тулеева оценивается как стабильное, передает газета "Известия". Политик вернется к работе после прохождения лечения, сообщает "Интерфакс".
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