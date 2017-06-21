Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался лететь на саммит Евросоюза в Брюсселе вместе с президентом Украины Петром Порошенко. По словам политика, на такой шаг он пошел, чтобы не "портить настроение" главе государства.

Саакашвили подтвердил распространившиеся недавно слухи о том, что Порошенко намерен лишить его украинского гражданства и выслать из страны. По словам бывшего одесского губернатора, соответствующий указ должен быть подписан президентом страны во время его визита в Брюссель на этой неделе.

Как планировалось ранее, Саакашвили тоже должен был поехать на саммит и при этом сидеть за одним столом с Порошенко. Однако политик поспешил "успокоить" главу государства: вместо Европы он собирается посетить антикоррупционное мероприятие в Африке. "Петр Алексеевич, вам после, очевидно, нервной поездки в Вашингтон не нужно дополнительно нервничать насчёт меня! Я не испорчу вам настроение в Брюсселе, так как буду в 11 тысячах километров оттуда", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.





Напомним, ранее экс-глава Одесской области подвергся нападению в Кривом Роге, куда он прибыл проинспектировать ход прокурорской проверки по факту превышения полномочий местными чиновниками. Политика закидали сырыми яйцами и облили зеленкой.

Инцидент произошел во время возложения политиком цветов к памятнику ветеранам так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Нападавших было двое. Один из хулиганов начал забрасывать его яйцами, но лишь одно достигло цели. Затем второй нападавший подбежал к экс-губернатору поближе и выплеснул ему на рубашку флакон зеленки.

Саакашвили ,Кривой рог

Яица Vs зелёнка pic.twitter.com/1Euj8BuPGh — Преступления Украины (@Terro_Ukraine) 19 июня 2017 г.

А незадолго до этого удар по политическим амбициям Саакашвили нанес украинский минюст. Ведомство отказало в регистрации возглавляемой им партии "Движение новых сил". Политическая платформа движения строится на противостоянии президенту Петру Порошенко и его соратников, которых он обвиняет в потворстве коррупции.

А пока амбиции еще не полностью реализованы, бывший губернатор одесской области занялся обустройством границ. Саакашвили предложил Киеву отгородиться от территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик "великой" стеной.

