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Политика

Саакашвили пережил публичное унижение

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили посетил Кривой Рог. Политика и ведущего ток-шоу обстреляли сырыми яйцами и облили зеленкой.
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Саакашвили прибыл в город, чтобы проинспектировать ход прокурорской проверки по факту превышения полномочий со стороны членов местного горсовета. Политик заявил, что Генеральная прокуратура Украины открывает дела, а после этого закрывает в обмен на услуги фигурантов и их партий. Он выразил уверенность, что громкого процесса по городским властям не будет.

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Инцидент произошел во время возложения политиком цветов к памятнику ветеранам АТО. На Саакашвили напали двое неизвестных, передает издание Dnepr24. Они стали забрасывать его яйцами, но лишь одно достигло цели. Затем хулиган подбежал к экс-губернатору поближе и выплеснул ему на рубашку флакон зеленки.

Сам Саакашвили к происшествию отнесся с юмором. Чтобы сохранить лицо, он отшутился, сказав, что таким образом его приняли в Партию зеленых. Одному из нападавших скрыться не удалось. Его скрутили полицейские и доставили в отделение.

Напомним, ранее экс-глава Одесской областной администрации и бывший руководитель Грузии Михаил Саакашвили сделал очередной выпад в адрес президента Украины Петра Порошенко и его сподручных. По его словам, нынешнего украинского лидера ждет печальная судьба. Он считает, что на Украине нужно убрать весь политический класс.

Как писали Dni.Ru, Министерство юстиции Украины недавно отказало в регистрации партии "Движение новых сил", которую возглавляет Саакашвили. Политическая платформа строится на противостоянии президенту Петру Порошенко и стоящим за ним силам.

Автор: Людмила Фоканова19 июня 2017, 12:09

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