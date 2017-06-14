Порошенко решил дать Саакашвили под зад

Президент Украины Петр Порошенко рассматривает вопрос об экстрадиции экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Он может пойти на такой шаг из-за активной оппозиционной деятельности соперника.

Экс-заместитель генпрокурора Украины, соратник бывшего президента Грузии по партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что Петр Порошенко обсудил вопрос об экстрадиции Михаила Саакашвили с российским бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Он рассказал об этом в рамках телевизионного интервью, передает ZIK.ua.

"На всех каналах говорят, что если Саакашвили в своей политической оппозиционной деятельности не остановится, его экстрадируют в Грузию", – отметил Сакварелидзе. По его словам, Порошенко изначально "не горел желанием" пускать бывшего грузинского лидера в украинскую политику. Экс-заместитель прокурора подчеркнул, что президент боялся реакции Кремля на подобное решение.

Сакварелидзе отметил: Порошенко не хотел "злить Путина", а также остерегался большой популярности экс-президента Грузии. Поэтому когда Михаил Саакашвили заявил, что "был бы не против" возглавить антикоррупционное бюро Украины, президент решил отправить его в Одессу.

"Тут же был звонок администрации президента – Порошенко предложил поехать в Одессу с делегацией, возглавить совещание", – рассказал член партии "Рух новых сил". "Там Саакашвили было очень много, после этого его направили председателем Одесской областной государственной администрации", – вспомнил он.

Напомним, ранее бывший президент Грузии заявил, что ситуация на Украине "закончится для Порошенко очень плачевно". По его словам, в Киеве нужно убрать весь действующий политический класс. "И тогда у нас все получится", – заключил Саакашвили.