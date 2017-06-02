Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко

Экс-глава Одесской областной администрации и бывший руководитель Грузии Михаил Саакашвили сделал очередной выпад в адрес президента Украины Петра Порошенко и его сподручных. По его словам, нынешнего украинского лидера ждет печальная судьба.

"Это все закончится для Порошенко очень плачевно. А для народа – хорошо. Хуже для народа не будет", – прокомментировал Саакашвили свое противостояние с Порошенко.

Вместе с тем он отметил, что пока не готов говорить о том, будет ли баллотироваться в президенты Украины. "Мне Петр Порошенко лично предлагал должность председатели кабинета министров, но я отказался. Если бы я хотел должность, я бы давно сидел в этом дубовом кабинете", – передает слова политика ФАН.

По его словам, на Украине нужно убрать весь нынешний политический класс. "И тогда у нас все получится", – выразил свою уверенность экс-глава Одесской области.





При этом ранее известный любитель галстуков хвастался, что Порошенко предлагал ему занять премьерское кресло аж "два с половиной раза". "Один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он третий раз настойчиво предлагал, я ему сказал: "У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром", – бахвалился Саакашвили.

Напомним, министерство Юстиции Украины недавно отказало в регистрации политической партии "Движение новых сил", которую возглавляет Саакашвили. Политическая платформа возглавляемого экс-лидером Грузии движения строится на противостоянии президенту Петру Порошенко и стоящих за ними сил, которые он обвиняет в потворстве коррупции.

А пока амбиции еще не полностью реализованы, бывший губернатор одесской области занялся обустройством границ. Саакашвили предложил Киеву отгородиться от территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик "великой" стеной.

