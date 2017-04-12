Порошенко умолял Саакашвили стать премьером

Михаил Саакашвили, как обычно, фонтанирует оригинальными идеями. Он предложил Киеву отгородиться от Донбасса "великой стеной". Политик утверждает, что с похожим проектом Арсения Яценюка его план не имеет ничего общего.

Бывший губернатор Одесской области чуть не стал премьер-министром Украины. Причем не однажды, а целых "два с половиной раза", по словам Саакашвили, президент Порошенко настойчиво предлагал ему занять второй пост в государстве. Но премьерства для великого грузинско-украинского стратега оказалось мало.

"Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьер-министром: один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он третий раз настойчиво предлагал, я ему сказал: "У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром", – заявил Саакашвили.

А пока амбиции еще не полностью реализованы, экс-губернатор решил заняться обустройством границ. Саакашвили предлагает Киеву отгородиться от "оккупированных" территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик "великой" стеной.

"Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), отгородиться от оккупированной части Донбасса и сконцентрироваться на остальной Украине", – написал политик в соцсети Facebook.

Напомним, Украина решила отгородиться стеной от России в сентябре 2014 года. Проект "Стена" предложил тогдашний премьер Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил сооружение фортификационных укреплений. На начало строительства тогда выделили 100 миллионов гривен. В 2015-м на проект было выделено 400 миллионов гривен, которые были "освоены в полном объеме", но сплошная стена так и не появилась.