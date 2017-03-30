Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили снова попал в нелепую ситуацию. На этот раз Михаил Саакашвили оконфузился на Мальте.

Все произошло во время конгресса Европейской народной партии. Саакашвили толи по ошибке, толи нарочно занял место главы политической силы "Христианско-демократический призыв" из Нидерладнов Сибранда ван Хаерсмы Бума. Впереди него сидел президент Украины Петр Порошенко. Возможно, Саакашвили решил таким образом быть ближе к своему президенту.





Однако на этом странности не закончились. Как стало известно позднее, Саакашвили в списке участников конгресса был записан как председатель грузинской партии "Единое национальное движение". Это партия была основана Саакашвили еще в 2001 году, а во время его президентства в Грузии была правящей.





Михаил Саакашвили периодически попадает в нелепые и смешные ситуации. Самая известная – поедание галстука во время телеобращения к грузинскому народу. Недавно политику предложили новую работу на Украине – он стал ведущим телевизионного шоу. Оно называется "Другая Украина", первый выпуск программы вышел в эфир на канале ZIK.





Журналист Владимир Соловьев, комментируя желание экс-президента Грузии стать телеведущим, пошутил, что зарплату в его передаче будут выдавать галстуками. "По крайней мере, это будет единственное ток-шоу, где ведущим платят галстуками. Имиджем и питаются. Я рад за Саакашвили", – сказал Соловьев.

Сам Саакашвили опубликовал у себя в Facebook фотографии со съемок своей передачи – на них он стоит рядом с сооружением, похожим на собачью будку. Политик отметил, что первый выпуск программы получился "очень острым". "Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал", – написал он в соцсети.