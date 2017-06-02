Выборы руководства РАН должны пройти по-новому

Законопроект о новых правилах избрания руководства Российской академии наук планируется принять до конца весенней сессии. В нижней палате парламента рассчитывают, что 25 сентября этого года выборы президента РАН пройдут по новым правилам, закрепленным в рассматриваемом законопроекте.

Нижняя палата парламента до конца весенней сессии намерена принять проект закона о новых правилах избрания руководства Российской академии наук. Об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он уточнил, что депутаты рассчитывают, что это произойдет в начале следующей недели.

"У нас есть основания надеяться на принятие этого закона в весеннюю сессию, чтобы Академия наук, как она и планирует, 25 сентября этого года провела выборы президента Академии на основании нового закона", – сказал Никонов, после встречи с исполняющим обязанности главы РАН Валерием Козловым.

Глава думского комитета выразил надежду, что соавторами поправок выступят все депутаты Госдумы, которые являются действительными членами Академии наук и членами-корреспондентами РАН. Пока же, как отметил Вячеслав Никонов, действующая процедура назначения руководства РАН фактически оставила академию без руководства.

Депутат отметил, что парламентарии не спешили с подготовкой законопроекта, который регулировал бы соответствующие вопросы. Это связано с тем, что в нижней палате считают, что эти инициативы должны исходить из самой академической среды, сказал он.



По мнению Никонова, академическое сообщество само должно определиться с процедурами, чтобы они не были навязаны со стороны власти. "Мы с большим интересом восприняли законодательные предложения, которые появились со стороны руководства РАН, я так понимаю, они отражают достаточно широкое согласие в руководстве РАН и вообще Академии наук", – цитирует его ТАСС.



В этих предложениях содержатся, по словам законодателя, три основных момента. Так, региональные отделения, группы членов академии могут выдвигать кандидатов в ее руководство. Эти претенденты предлагается согласовывать с российским правительством, затем они будут выноситься на голосование академии. Тот, кто будет избран большинством голосов в качестве президента РАН, будет утверждаться президентом России.

"Схема мне представляется весьма продуманной, работающей, естественно, есть вопросы, связанные с деталями этой процедуры", – сказал Никонов. Он добавил, что консультации по этим предложениям будут проводиться до внесения законопроекта в Госдуму, что произойдет в ближайшее время.

Очередные выборы президента РАН не состоялись этой весной из-за того, что все три кандидата сняли свои кандидатуры в первый день выборов. Голосование перенесли на осень, и.о. президента академии был назначен Валерий Козлов.

Ранее члены академии наук высказывали опасения, что ни один из кандидатов в ходе выборов осенью может не набрать 2/3 голосов, и, чтобы не было очередного срыва, процедуру выборов нужно изменить. Кроме того, высказывалось мнение, что президента РАН должен утверждать не председатель правительства, а глава государства.