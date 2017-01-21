"ЕР" возьмет на контроль создание дополнительных мест в школах

Эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на программу по введению дополнительных мест в школах, возьмет на контроль "Единая Россия". Речь об этом шла на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы XVI съезда партии.

Проблема нехватки мест в общеобразовательных учреждениях – одна из важнейших в сфере образования. Для ее решения "Единая Россия" инициировала проект строительства новых школ. Бюджетом на его реализацию выделены десятки миллиардов рублей, рассказал член генсовета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Уже в 2016 году по инициативе партии "Единая Россия" ее поправками в федеральный бюджет предусмотрены 25 миллиардов рублей для старта этой масштабной программы, которая должна обеспечить всех наших учащихся возможностью учиться в одну смену", – заявил парламентарий.

"ЕР" в своей программе уделяет существенное внимание проблеме доступности школьного образования. Цель проекта – создание новых школьных мест, удовлетворяющих современным требованиям, за счет капитального ремонта и реконструкции действующих школ. Кроме того, планируется строительство новых школ с одновременным оснащением новых школьных мест самым современным учебно-лабораторным оборудованием. В итоге образовательные учреждения должны перейти на односменный режим работы, а вторая половина дня будет заполнена развивающими занятиями.

Партия "Единая Россия" в 2017 году обеспечит контроль за реализацией программы по введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенным на эти цели. Об этом в ходе дискуссионной площадки "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы первого дня XVI Съезда партии "Единая Россия" заявил

Вячеслав Никонов подчеркнул: задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, должна быть решена в течение десяти лет – так что программа будет расти и развиваться.

XVI съезд партии "Единая Россия" начал свою работу в Москве 21 января.