Никонов предложил обсудить отклоненный Путиным закон
Как сказал Никонов, депутаты запланируют проведение
соответствующих парламентских слушаний, в которых примут участие представители
всех заинтересованных сторон. "Надо тщательно работать над всеми законами,
– подчеркнул он. – И максимально учитывать мнение широких общественных
кругов".
Никонов отметил, что он приветствует предложение главы государства об усилении закона. "Чтобы именно законодатели, а не правительство, установили перечень сведений и лиц, имеющих доступ к этим сведениям, и ответственность лиц за их (сведений) разглашение", – сказал депутат.
Законодатель напомнил, что законопроект был разработан кабинетом министров с целью собрать на единой платформе данные, которые сейчас содержатся об учащихся на сайтах разных образовательных организаций, и защитить эту платформу. "Сейчас эти данные не являются защищенными", – отметил парламентарий.
"Я согласен с тем, что лучше определить перечень этих данных именно законом, а не постановлением правительства, как это предлагало правительство".
Вячеслав Никонов считает, что президент таким образом "предлагает повысить роль законодателей". По словам депутата, доработка закона "потребует очень кропотливой работы".
"Мы не будем спешить с тем, чтобы принимать этот закон в измененной редакции, – отметил депутат. – Создание системы "Контингент обучающихся" намечалось только на 2022 год, время еще есть".
Ранее стало известно, что Владимир Путин отклонил законопроект о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Президент отметил, что законом "должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" субъектов Федерации и федеральной информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность". Отклоняя документ, Путин принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.
Законопроект предусматривал, что в России появится госсистема "Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся детей. Кроме этого, в системе должен быть сформирован реестр организаций, работающих по имеющим госаккредитацию образовательным программам. В систему также предполагалось включить данные о документах об образовании или квалификации, об обучении. При этом данные системы должны быть открытыми и общедоступными (кроме случаев сохранения служебной или гостайны).
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