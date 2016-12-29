Никонов предложил обсудить отклоненный Путиным закон

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым провести в нижней палате парламентские слушания по отклоненному президентом закону о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Депутат считает, что "по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате".

Как сказал Никонов, депутаты запланируют проведение соответствующих парламентских слушаний, в которых примут участие представители всех заинтересованных сторон. "Надо тщательно работать над всеми законами, – подчеркнул он. – И максимально учитывать мнение широких общественных кругов".



Никонов отметил, что он приветствует предложение главы государства об усилении закона. "Чтобы именно законодатели, а не правительство, установили перечень сведений и лиц, имеющих доступ к этим сведениям, и ответственность лиц за их (сведений) разглашение", – сказал депутат.

Законодатель напомнил, что законопроект был разработан кабинетом министров с целью собрать на единой платформе данные, которые сейчас содержатся об учащихся на сайтах разных образовательных организаций, и защитить эту платформу. "Сейчас эти данные не являются защищенными", – отметил парламентарий.

"Я согласен с тем, что лучше определить перечень этих данных именно законом, а не постановлением правительства, как это предлагало правительство".

Вячеслав Никонов считает, что президент таким образом "предлагает повысить роль законодателей". По словам депутата, доработка закона "потребует очень кропотливой работы".

"Мы не будем спешить с тем, чтобы принимать этот закон в измененной редакции, – отметил депутат. – Создание системы "Контингент обучающихся" намечалось только на 2022 год, время еще есть".

Ранее стало известно, что Владимир Путин отклонил законопроект о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Президент отметил, что законом "должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" субъектов Федерации и федеральной информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность". Отклоняя документ, Путин принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

Законопроект предусматривал, что в России появится госсистема "Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся детей. Кроме этого, в системе должен быть сформирован реестр организаций, работающих по имеющим госаккредитацию образовательным программам. В систему также предполагалось включить данные о документах об образовании или квалификации, об обучении. При этом данные системы должны быть открытыми и общедоступными (кроме случаев сохранения служебной или гостайны).